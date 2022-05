Lyt til artiklen

18 kroner og 59 øre.

Sådan lyder den såkaldte listepris for en liter blyfri 95 oktan-benzin hos Shell i Danmark.

Aldrig har det dermed været dyrere i Danmark at fylde tanken med benzin. Prisen ude ved standeren – den såkaldte pumpepris – er dog cirka en krone billigere.

Og Shell er langtfra det eneste benzinselslkab med høje priser.

Ifølge de seneste tal fra Circle K er pumpeprisen for en liter benzin mandag 17,49 kroner, og hos OK er det næsten det samme. Her er den på 17,39 kroner.

Circle K-prisen er næsten 5 kroner højere end ved indgangen til 2022. Her måtte forbrugerne slippe små 12,79 kroner for at få en liter benzin i tanken.

Flere andre steder i Europa ser det anderledes ud. Sverige og Tyskland nedjusterer blandt andet prisen.

Ved et smut over grænsen til Tyskland kan der fra 1. juni være mange penge at spare. Lige nu er priserne i Flensborg et par kroner lavere end i Danmark, men fra 1. juni ryger de endnu længere ned.

Kunne du finde på at køre til grænsen, for at tanke billigere?

I forbindelse med en tysk hjælpepakke bliver kørepengesatsen hævet, og man vil derfor også nedsætte brændstofpriserne.

FDM har tidligere forklaret til B.T., at man har en forventning om, at benzinpriserne i Danmark fortsat vil være høje.

»Generelt med energipriser i Danmark så er det vores forventning, at de forbliver høje året ud og videre ind i 2023. Det kommer selvfølgelig an på mange faktorer, men det er udbud og efterspørgsel i sidste ende. Jeg forventer, at det vil forblive på det her niveau mindst resten af året,« fortæller Ilyas Dogru, der er forbrugerøkonom i FDM, og fortsætter:

»Man skal huske at være påpasselig, når man snakker om at lempe afgifterne i Danmark. Benzinpriserne skal være lidt højere i Danmark, før man vil gå ind og kigge på lempelser. For man får jo blandt andet kørselsfradrag, som er en bonus for at tage den lange tur på arbejde. Det synes vi, at man skal kigge på i stedet for.«