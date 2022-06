Lyt til artiklen

Det gør ondt i lommeforet, når bilen skal tankes i disse dage.

Torsdag ramte den såkaldte pumpepris rekordhøje 17,89 kroner ude ved benzinstanderne, viser de seneste tal fra energiselskabet OK. Det betyder, at det nu koster omkring 900 kroner at fylde tanken på en almindelig familiebil med en tank på 50 liter.

Til sammenligning kostede en liter 95 oktan-benzin kun 12,79 kroner 1. januar i år, hvor samme bil kunne tankes helt op for omkring 640 kroner.

De tårnhøje benzinpriser har allerede fået en del danskere til at ændre kørselsvaner for at spare på brændstoffet.

Pressefotograferne skal løbe stærkt for at følge med benzinpriserne. Dette billede er taget mandag 30. maj 2022. Torsdag 2. juni var prisen steget til til 17,89 kroner for en liter benzin. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere Pressefotograferne skal løbe stærkt for at følge med benzinpriserne. Dette billede er taget mandag 30. maj 2022. Torsdag 2. juni var prisen steget til til 17,89 kroner for en liter benzin. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Vejdirektoratet har målt, at danskerne gennemsnitligt har sænket hastigheden på motorvejene med 2-3 km/t, i takt med at benzinpriserne er tordnet i vejret.

Og der er ifølge Vejdirektoratet ganske meget at spare ved at lette foden fra speederen.

Hvis du sænker hastigheden fra 130 km/t til 115 km/t på motorvejen, sparer du ganske pæne 14,3 procent af brændstoffet.

Dette lille regnestykke illustrerer besparelsespotentialet:

Hvis du kører 150 kilometer i en familiebil, der kører 15 km/liter ved en hastighed på 130 km/t, bruger du 10 liter benzin på at tilbagelægge de 150 kilometer.

Sænker du hastigheden til 115 km/t, sparer du 1,43 liter benzin på strækningen.

Med en pris på 17,89 kroner for en liter benzin sparer du 25,58 kroner på at køre de 150 kilometer ved lidt lavere hastighed.

Til gengæld tager det lidt længere tid at tilbagelægge de 150 kilometer. Med en gennemsnitlig hastighed på 115 km/t tager turen 1 time og 18 minutter, mens det tager 1 time og 9 minutter, hvis du kører 130 km/t.

Du kan altså spørge dig selv, om ni minutter er 25,58 kroner værd for dig?

Du kan spare 14,3 procent af brændstoffet ved at sænke hastigheden fra 130 km/t til 115 km/t på motorvejene. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Du kan spare 14,3 procent af brændstoffet ved at sænke hastigheden fra 130 km/t til 115 km/t på motorvejene. Foto: Mads Claus Rasmussen

Der er flere knapper, du kan trykke på, hvis du vil spare på de dyre dråber.

Op mod hver fjerde bilist kører nemlig ifølge undersøgelser fra Dækbranchens Brancheråd med for lavt dæktryk.

Som tommelfingerregel stiger brændstofforbruget med fem procent, hvis dæktrykket er 10 procent for lavt. Der kan altså være en god sjat benzin og penge at spare ved at tjekke dæktrykket jævnligt

Og det er ikke svært at justere dæktrykket, forsikrer Rasmus Boserup, kommunikationschef hos OK.

»Først skal du finde det korrekte dæktryk for din bil. Det finder du i bilens instruktionsbog eller ved brændstofdækslet. Herefter finder du en dæktryksmåler på for eksempel tankstationen og taster det korrekte dæktryk ind, og så måler maskinen trykket. Er der for lidt, så fylder den luft i dækket,« siger han.

Der er også penge at spare ved at skrue ned eller helt slukke for funktioner som klimaanlæg og aircondition, sædevarme og opvarmede spejle.

Især klimaanlæg og aircondition er energislugere, og du kan snildt spare 10-15 procent af brændstoffet, hvis du slukker for klimaanlægget. Og husk at lukke vinduerne, når du kører, så mindsker du bilens luftmodstand.

Sidst, men ikke mindst anbefaler FDM, at man kører ‘klogt’. Og hvordan gør man så det?

For det første kører bilen mest økonomisk ved stabil hastighed, så det gælder om at få bilen op i marchhastighed rimeligt hurtigt. Man skal ikke ligge i for lave gear, men komme afsted og så holde hastigheden konstant på for eksempel 80 km/t på landevejene.

For det andet handler det om at være opmærksom i trafikken, så du undgår unødige opbremsninger og accelerationer, der sluger meget benzin. Sidst, men ikke mindst kan du rulle frem mod røde lys.

Men er det besværet værd, spørger du måske dig selv?

Hvis du årligt kører 20.000 kilometer i en bil, der med en ikkebesparende kørsel kører 15 km/liter, kan du med en benzinpris på 17,89 kroner spare omkring 2.400 kroner om året, hvis du ændrer dine kørselsvaner og reducerer dit benzinforbrug med 10 procent.