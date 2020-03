8,99 kroner per liter.

Prisen på benzin styrtdykker i øjeblikket, og det skyldes - blandt andet - corona-krisen.

Vi må ikke rejse udenlands, og det har i den grad begrænset flytrafikken.

Derudover arbejder mange af os hjemme, og det betyder væsentlig færre biler på vejene. Faktisk er myldretiden stort set afskaffet, mens Danmark - og flere andre vestlige lande - er lukket ned.

Prisen på en liter benzin var i weekenden under ni kroner. Her en stander i Aalborg.

Over hele verden falder efterspørgslen på olie lige nu, og det har betydning for benzinpriserne.

Det fortæller chefanalytiker i Nordea, Jan Strørup, til TV2 East.

Men corona-krisen er ikke den eneste årsag til de rekordlave priser:

De olieeksporterende lande (OPEC-landene) med Saudi Arabien i spidsen har ikke kunnet enes med Rusland om en aftale, der skal begrænse mængden af olie, der bliver produceret.

Derfor er de i stedet begyndt at skrue op for produktionen, og det får priserne på benzin til at falde yderligere, forklarer chefanalytikeren.

»Dernæst har coronakrisen betydet, at efterspørgslen efter olie er faldet kraftig. Blandt andet på grund af et stort fald i flytrafikken,« siger Jan Strørup til tv-stationen.

Ifølge Q8 var prisen for én liter benzin inklusiv moms og afgifter 5. marts på 10 kroner og 79 øre.

At prisfaldet trods alt ikke er større, skyldes ifølge eksperten, at kun en tredjedel af prisen på benzin bliver bestemt af olieprisen. Resten er skatter og afgifter.