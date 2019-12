Bent Pedersen måtte gnide sig en ekstra gang i øjnene og sikre sig, at han havde læst rigtigt, da han i slutningen af november åbnede en e-mail på sin computer.

I e-mailen blev han præsenteret for en ganske solid prisstigning: 10.107,37 kroner mere om året, lød det. Og det er en slags prisstigning, som rammer rigtig mange danskere i disse dage.

»Det er skandaløst, at man bare sender en e-mail med en såkaldt 'prisjustering', som man ikke engang forklarer. Jeg har aldrig oplevet så voldsom en prisstigning på noget som helst,« siger 74-årige Bent Pedersen.

For at forstå stigningen – og hvordan det rammer rigtig mange danskere i disse dage – skal du følge godt med:

E-mailen med prisstigningen til Bent kom fra forsikringsselskabet Codan.

Prisstigningen var rettet mod den ejerforening i Fredensborg, som Bent Pedersen er formand for.

I den ejerforening er der fire private boliger og to erhvervslokaler. Han bor selv i den ene bolig.

Det er ejerforeningen i Fredensborg, som er blevet varslet en stigning på foreningens erhvervsforsikring.

Den stiger altså fra 12.627,16 kroner om året til 22.754,53 kroner om året.

En ekstraregning, som nu skal deles mellem de seks ejendomme i foreningen.

Det vil betyde en ekstra udgift på 1.684 kroner per husstand om året.

»Vi har haft forsikring hos Codan i mange år, og prisen har ligget nogenlunde stille. At man så lige pludselig får så voldsom en stigning, selvom man ikke har haft nogen forsikringssag hos dem, er helt vildt,« siger Bent Pedersen.

Bent Pedersens situation er langtfra unik.

Tusinder af erhvervsejendomme, der bruges til at udleje eller administrere boliger, varsles i disse dage seriøse prisstigninger.

Det rammer den enkelte lejer eller ejer af en bolig i en forening, for når administratoren af boligen modtager en prisstigning, fordeles den typisk ud, så alle i foreningen får en ekstraregning.

Hos Codan bekræfter erhvervsdirektør Camilla Amstrup, at en væsentlig del af de kunder, der sidder i den her type ejendomme hos Codan, er blevet varslet en prisstigning.

Hvad med de andre selskaber? B.T. har spurgt en række forsikringsselskaber, om de på samme måde som Codan har varslet stigninger til erhversejendomme med boliger. IF: »Vi hæver ikke priserne generelt på erhvervsejendomme i If. Det er godt 1½ år siden, at vi generelt foretog mindre præmiejusteringer, men siden da har der kun været tale om individuelle tilpasninger.« Gjensidige: »Det er korrekt, at vi i boligsegmentet har lavet både små og store prisstigninger, men det er ikke generelt, at vi forhøjer priserne. Vi gør det der, hvor risikobilledet nødvendiggør det, og vi differentierer i forhold til risikoen.« B.T. har også skrevet til Topdanmark og Alm Brand. Ingen af dem havde nået at svare før B.T.s deadline.

Hun vil ikke ind på, hvor mange der er tale om, men bekræfter, at der i nogle tilfælde er tale om ejendomme, som har over 100 boliger under sig.

»Og jeg kan bekræfte, at nogen af dem har fået en rigtig stor stigning, nogen har fået en stigning som Bent, og andre har fået en stigning, der er mindre,« siger Camilla Amstrup.

Det er en massiv stigning i udgifter til skader på den slags ejendomme de seneste år, som har fået Codan til at hæve priserne.

Udgifter, som har ramt hele branchen, bekræfter Forsikring og Pension.

Camilla Amstrup forklarer:

»Mange af de her udlejningsejendomme fik lagt vandrør ind i 1950'erne. De rør har det ikke godt i dag. Det kan vi se i vores omkostninger, som på få år er mere end fordoblet. Det kan vi ikke længere bære økonomisk, og derfor har vi meldt de her stigninger ud,« siger Camilla Amstrup.

Men i en forening som den, Bent er formand for, har de ikke haft en forsikringssag i mange år. Er det så ikke vildt at stige 10.000 kroner?

»Jeg vil ikke gå ind i konkrete sager, men jeg kan da godt forstå, at han tænker: 'Hvorfor skal jeg betale mere?',« siger Camilla Amstrup:

Så vildt er forsikringsselskabernes udgifter steget Forsikringsselskabernes erstatningsudgifter til vandskader alene i boligejendomme er steget markant de seneste år. I 2006 havde selskaberne erstatningsudgifter for 150 millioner kroner. Det var steget til 300 millioner kroner mellem 2016 og 2017. I 2018 faldt det til 200 millioner kroner, men i 2019 er det igen steget kraftigt, forklarer Codan. Vanskader i villaer og huse: Er fra 2011 til 2018 steget fra 539 millioner kroner til én milliard. Kilde: Codan, Forsikring og Pension.

»Men forsikring handler jo lidt om, at de mange betaler til de få, og her bliver det så desværre også dem, som må betale til fællesskabet.«

Bent har ikke i sinde at betale mere for sin forsikring.

»Vi har slet ikke talt med Codan,« siger han:

»Da vi så den her varsling, gik vi bare i gang med at finde et andet sted. Den her stigning er lige voldsom nok.«