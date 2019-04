Det er ikke priserne på biografbilletten eller popcorn, der som sådan generer 45-årige Benjamin Jensen, når han går i biografen.

Det er en særdeles irriterende vane, som mange af de andre gæster har tillagt sig – godt hjulpet på vej af biografernes salg af slik.

»Jeg føler ofte, at man sidder i biografen omringet af en skov af mennesker, som alle sidder med hver deres slikpose og graver og roder efter lige præcist det stykke slik, de bedst kan lide. Deres poser knitrer og larmer, og det er virkelig irriterende,« siger Benjamin Jensen:

»Jeg synes, det er udtryk for en vis form for egoisme, når folk ikke tager hensyn og larmer på den måde.«

Benjamin Jensen er godt træt af slik-larm i landets biografer. Foto: Privat foto Vis mere Benjamin Jensen er godt træt af slik-larm i landets biografer. Foto: Privat foto

Benjamin er faktisk så irriteret over slikposernes knitren, at han har haft fat i personalet i sin lokale biograf i Silkeborg, hvor han har gjort dem opmærksom på problemet.

De har noteret hans henvendelse – uden at gøre noget ved det.

»Jeg synes virkelig, biograferne bør tænke lidt mere over, hvordan de serverer de her ting. De serverer alt muligt andet i pap-bakker, så jeg synes også, de bør se at få hældt det slik op i bakker, så man ikke skal høre på de poser,« siger Benjamin Jensen:

»Det koster trods alt 110 kroner for en billet. Det vil jeg ikke betale for en oplevelse, hvor man skal høre på den larm.«

Hvad mener du om larmende slikposer i biografen?

Benjamin er klar over, at det ikke er alle, der vil være enige i hans kritik.

Nogle vil måske sågar beskylde ham for at gå i lidt for små sko.

»Men det rager mig en fjer, hvad folk synes,« siger Benjamin Jensen:

»Det er min holdning, og det kan godt være, jeg er sart på det her område, men jeg mener, at man bør gøre noget ved det.«

Hos Nordisk Film Biografer, der er landets suverænt største spiller på biografscenen, forklarer direktør for Nordisk Film Biografer, Claus Bonavent, at man faktisk har indført 'knitrefri poser' til bland selv slik for et par år siden.

Han oplever dog ikke knitrende poser som et problem. Faktisk mindes han ikke at have modtaget klager over det.

»Der vil altid være nogen, der synes, at opførslen fra andre mennesker kan være irriterende,« siger Claus Bonavent:

»Men jeg synes, at folk er ret large generelt.«