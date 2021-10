Det så rigtig positivt ud, da Bendt Lemberg og alle andre sommerhusejere i Vellerup Sommerby i slutningen af 2020 fik en mail fra formanden fra den lokale forening.

TDC havde tilbudt at lægge fibernet ind uden beregning, hvis 600 af de 900 beboere meldte sig til. De nåede hurtigt omkring 700 tilmeldinger, og alle glædede sig nu til gratis fiberadgang. Men glæden varede kort.

I stedet for en sommer i 2021 med fibernet har de 900 borgere i området oplevet det, der bedst kan beskrives som et absurd kaos med TDC som omdrejningspunkt.

»Det er helt grotesk. Jeg har prøvet alt muligt mærkeligt i mit liv, men det her er dog det mest groteske,« siger 60-årige Bendt Henrik Lemberg, som bor i området, til B.T.

Den noget aparte historie tog sin begyndelse i juni, da TDC, efter flere forsinkelser, endelig begyndte at arbejde på stedet.

»Det var en underentreprenør fra udlandet, der dukkede op. De er fra Portugal, tror jeg, og de kan ikke et ord dansk. Men de begyndte at køre med en lille gravko for at lave en rende til det her fiberkabel,« fortæller Bendt Lemberg:

»Allerede i juni gravede de så et kabel over ude på vejen. Min kone og jeg var uden internet og tv i nogle dage, men vi var ikke de eneste.«

Da teknikerne fra TDC kom for at samle kablerne igen, spurgte Bendt, om ikke de havde udleveret tegningerne over ledninger i området til dem, der gravede.

»Det havde de. Men de der TDC-folk mente, at det var billigere for entreprenøren bare at grave derudad og grave kablerne over og så få TDC til at komme og lave det. Det er helt absurd. De sagde, de allerede havde været ude og reparere 60 kabler den første måned.«

Og det blev ikke sidste gang, Bendt måtte undvære sine YouSee-produkter på grund af TDCs gravko.

I juli, august og senest mandag den 27. september blev Bendt og hans kone afskåret fra internet og tv.

Hver gang var det samme historie: Kablerne var gravet midt over.

»Der er folk herude, der har ventet i uger på at få deres internet og tv tilbage, og dagen efter det er repareret, graver de kablerne over igen. Folk er helt oppe at køre. Jeg går tur med hunden hver dag, og de seneste tre måneder har jeg set hver eneste vej få kablerne gravet over,« siger Bendt Lemberg:

»Selv har jeg nu samlet været uden tv og internet i 10-12 dage i den her periode. Og jeg har ikke fået nogen kompensation,« siger Bendt Lemberg.

Senest gik det galt mandag, da naboens kabel blev gravet over.

For fjerde gang oplevede Bendt at stå uden internet og tv.

»Og der udviklede det sig helt grotesk. Tirsdag gik jeg ind for at se, hvad der stod af fejlmeldinger på min adresse. Der stod, at jeg havde haft problemer med at se arkiv-tv, men at den fejl nu var rettet. Det er jo totalt ude i hampen. Kablet er jo gravet over,« siger Bendt Lemberg:

»En anden gang, jeg ringede, spurgte de, om jeg var sikker på, mit modem er tændt. Jeg sagde: ‘Hør nu her, jeg står og kigger på et kabel, der er gravet over’. Det er rene amatører.«

I første omgang havde Bendt først udsigt til at få sit internet og tv tilbage den 4. oktober, men samme dag, B.T. gik ind i sagen, fik Bendt pludselig forbindelsen tilbage.

Hos TDC forklarer Henrik Leu, underdirektør i TDC NET, at man altid gør sit bedste for ikke at grave kabler over. Både fordi det er til gene for beboerne, og fordi det øger omkostningerne.

Derfor indhenter TDC altid tegninger over kabler i området, men:

»I visse tilfælde er tegningerne desværre ikke retvisende, eksempelvis fordi kablerne er etableret for flere årtier siden, hvilket er tilfældet i Vellerup Sommerby. Det har desværre ført til overgravninger, som har betydet, at visse sommerhusejere har været uden internet og tv, indtil kablerne er blevet genetablerede,« skriver Henrik Leu i en mail:

»Det er meget beklageligt. Vi gør fortsat vores bedste for at begrænse generne og ser frem til at levere en opgraderet digital infrastruktur i hele området om ganske få uger.«

Hos YouSee lyder reaktionen:

»Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, når selskabernes udrulning medfører overgravede kabler og deraf mistet internet- og tv-forbindelse. Vi tilbyder selvfølgelig vores kunder kompensation på baggrund af gældende vilkår,« skriver Mai-Britt Noe, pressechef i Nuuday, der har YouSee under sig.

De forklaringer fra TDC tror Bendt Lemberg ikke på.

»Det er usandt. Jeg har talt med dem, som gravede kablerne over, og de siger, de ikke har fået udleveret tegninger over noget som helst. Derfor har de også gravet el- og vandrør over oven i tv og internet,« siger Bendt Lemberg:

»Nu venter jeg bare på, at det her er etableret, og så skifter jeg væk fra YouSee.«