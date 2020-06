Belinda Flohr og familiens sommerferie med Spies Rejser blev aflyst på grund af coronaepidemien, men det har lange udsigter at få pengene tilbage, for Spies Rejser har udsat tilbagebetalingen igen.

»Vi føler os bondefanget. Vi kan først få pengene tilbage den 20. august,« siger 32-årige Belinda Flohr.

Det til trods for at Spies Rejser først havde lovet hende, at pengene vil komme inden for 14 dage - som der står i charterselskabets rejsebetingelser.

Den 3. juni skulle familien være rejst til Altamar på Gran Canaria. Men så kom corona, hvor feriebyer og lufthavne blev mere eller mindre lukket ned. Derfor modtog Belinda Flohr en mail fra Spies Rejser den 25. maj om, at rejsen var aflyst, og at hun har mulighed for at få de 14.500 kroner ferien kostede tilbage.

På dette tidspunkt stod det i Spies' rejsebetingelser, at pengene vil blive tilbageført inden 14 dage, men at det måske kunne tage lidt længere tid på grund af corona.

»Først tænker jeg, at 14 dage er udmærket, for så kan vi stadig holde en anden ferie. Men jeg modtager ingen penge,« fortæller Belinda Flohr, der intet hører fra Spies.

Belinda Flohr tjekker igen rejsebetingelserne. Nu står der pludselig, at det kan tage op til 45 dage at få udbetalt sine penge, og det vil Belinda Flohr ikke være med til. Derfor ringer hun til Spies' kundeservice.

»De beklager, men fortæller så, at de faktisk bliver nødt til udskyde igen, og det kan tage op til 90 dage. Jeg siger, at jeg ikke vil være deres kreditor, og at jeg vil have mine penge tilbage nu, men de kan ikke ændre proceduren,« siger Belinda Flohr, der ikke har tænkt sig at rejse med Spies igen.

At, Spies først udbetaler Belinda Flohrs 14.500 kroner efter sommerferien, betyder, at familiens sommerferie nu ser noget mere trist ud. Uden pengene kan de nemlig ikke arrangere det helt store med børnene.

»Vi har heldigvis årskort til Djurs Sommerland, men ellers har vi ingen planer. Jeg havde håbet, vi kunne finde et sommerhus eller en campingplads i Danmark i stedet for Gran Canaria, men jeg kender ikke min økonomi til den tid. Det har ødelagt vores ferieplaner.«

Og Belinda Flohr er ikke den eneste utilfredse kunde ved Spies, der venter på at få sine penge tilbage. På Trustpilot melder mange kunder deres utilfredshed.

Her lyder kritikken blandt andet at; 'det er tyveri ved højlys dag', 'jeg vil aldrig røre Spies igen uanset tilbud' og 'kender flere der har bestilt ved Primo Tours, der fik refunderingen inden for en uge'.

Mange er utilfredse med Spies på Trustpilot. Foto: Trustpilot. Vis mere Mange er utilfredse med Spies på Trustpilot. Foto: Trustpilot.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk er Spies' handlinger uacceptable:

»Ifølge pakkerejselovgivningen, har man krav på at få sine penge tilbage uden unødig forsinkelse senest efter 14 dage. Desuden er det de vilkår, der stod i rejsebetingelserne, da kunden købte rejsen, der er gældende. Hele det her for kunden er uacceptabelt, men det er positivt, at der sker noget, og at vi har efterlyst nogle udmeldinger om, hvornårkunder kan forvente deres tilbagebetaling,« siger Vibeke Myrtue, politisk rådgiver for miljø og transport ved Forbrugerrådet Tænk.

Altså kan Spies ikke bare ændre rejsebetingelserne fra 14 til 90 dage. Det føler Spies, som B.T. har talt med, sig dog nødsaget til:

»De her betingelser er kommet, fordi alle i rejsebranchen har været ude for voldsomme konsekvenser af corona. Jeg er fuldt klar over reglerne, men ingen kunne forudse konsekvenserne. Der er nok ikke mange, der kunne overleve, hvis de tilbagebetalte i i løbet af 14 dage,« siger Lisbeth Nedergaard, kommunikationschef ved Spies.

Problemet er bare, at det ikke er jeres penge. Hvad tænker du om det?

»Problemet er også, at de penge, vi har modtaget, har vi brugt til at forudbetale hoteller og fly. Vi har fået penge, men også brugt dem igen. Så kommer corona og lukker alt. Men ingen er mere kede af, hvordan det har udviklet sig, end os.«

Hvis du selv havde købt en rejse til d. 3 juni - var du så tilfreds med, at du først fik pengene tilbage d. 20. august?

»Jeg ville være rigtig ked af det. Men jeg vil også kigge ind i sceneriet. Hvem skal man skyde skylden på under en pandemi? Hvor skal man parkere aben? Vi tager selvfølgelig ansvar, og jeg forstår godt forbrugerne, men vi kan intet gøre. Det er en virkelighed, vi ikke har planlagt eller kunne ruste os til,« siger Lisbeth Nedergaard.

Regeringen har givet rejsebranchen en økonomisk hjælpepakke. Men ifølge Lisbeth Nedergaard, har branchen skulle vente længe på betingelserne for lånet, hvorfor tilbagebetalingerne er trukket yderligere ud.