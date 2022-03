Rygterne om en ny supertjeneste begyndte allerede at florere i starten af 2021.

Her indledte Warner Media en fusion med Discovery, og nu er den tæt på at være komplet. Endnu en gigantisk streamingtjeneste tager form.

For nu lyder det officielt fra Discovery-boss Gunnar Wiedenfels, at Discovery+ og HBO Max – to tjenester, som lige nu eksisterer som to særskilte tjenester – snart bliver smeltet sammen.

Det sker i et interview med Variety.

»En af de mest vigtige ting er, at vi tror på et kombineret produkt fremfor en bundle. Vi tror på, at bredden og dybden i de to tjenesters indhold vil være et helt fænomenalt tilbud til forbrugerne,« siger Gunnar Wiedenfels til Variety.

Han forklarer, at det i første omgang vil være sådan, at man får de to tjenester i én pakke – altså i en såkaldt bundle – men at man inden for nogle måneder vil smelte de to tjenester sammen, så de bliver kombineret i én app.

Dermed ser det ud, som om en tjeneste, der har samme styrke og nogenlunde samme økonomiske muskler som Netflix, Amazon Prime og Disney+ er på vej ind i et marked, som i forvejen er præget af markant konkurrence.

HBO Max koster i dag 79 kroner om måneden i Danmark, mens Discovery+ har tre pakker. De ligger med prispunkter på 79 kroner, 99 kroner og 129 kroner om måneden alt efter indhold.

Der er ingen meldinger om, hvad prispunktet på en fusioneret tjeneste forventes at være.

Discovery+ har i dag 22 millioner abonnenter på verdensplan. HBO Max har knap 74 millioner.