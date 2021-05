De små, stramtsiddende badebukser – også kendt som speedos – til mænd er på vej til at gøre et stort comeback denne sommer.

I flere årtier har speedos ellers være så godt som bandlyst i dansk bademode og har i stedet ledt tankerne hen mod sydeuropæiske badestrande, hvor midaldrende mænd med bodegavom har boltret sig i alt for små badebukser i vandkanten.

Men nu er de små badebukser på vej tilbage, skriver Børsen.

Blandt andre har det nye danske firma Pond Copenhagen slået sig op på udelukkende at lancere speedos, som skal ramme den urbane mand i alderen 20-40 år.

»Vi har villet lancere den nordiske variant af speedos. Vi ved, at speedos kan være et grænseoverskridende valg for nogle, fordi de eksponerer kroppen mere end badeshorts.«

»Så i vores kampagner målrettet den urbane, vandglade mand mellem 20-40 år, er det pæne mænd, men ikke crossfit-trænede kroppe, vi viser,« siger Mikkel Bechshøft, direktør i og medstifter af Pond Copenhagen, til Børsen.

Graham Addinal, moderedaktør på mandemagasinet Dossier, mener, at genkomsten af speedos er et udtryk for, at vi har brug for at sætte os selv fri og skeje lidt mere ud, end vi plejer, oven på coronakrisens nedlukninger og isolation.

Speedos blev oprindeligt lanceret af det australske firma Speedo, som laver badetøj til svømmere. Deraf navnet.

De tætsiddende badebukser blev udbredt til den brede befolkning i 1960erne, fordi mange blev inspireret af svømmernes speedos under OL i dette årti.

Samtidig udviklede manderollen sig i 1960erne fra at være klassisk forsøger til også at skulle have sexappeal, fortæller Mikkel Venborg Pedersen, dr.phil. på Nationalmuseet, til Børsen.