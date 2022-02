For københavnske boligejere er prisen på huset kun gået én vej, siden pandemien brød ud i starten af februar 2020.

Beregninger fra Nordea Kredit viser, at en bolig på 140 kvadratmeter i København By er steget med 34 procent svarende til 1,65 millioner kroner.

Det fører til, at boligejerne har tjent 70.000 kroner hver eneste måned siden pandemiens start, hvis man altså realiserer prisstigningen ved et boligsalg.

»Boligpriserne er steget kraftigt de seneste år, og det har resulteret i store stigninger i boligejernes friværdier. I de dyreste dele af landet er boligejerne nærmest blevet forgyldt. Her har det i mange tilfælde været en bedre forretning at være boligejer end at gå på arbejde og modtage en løncheck,« lyder det fra Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit.

De vilde prisstigninger kommer blandt andet, fordi der er langt flere, der vil have en bolig i København, end der reelt set er af boliger. Og krydrer man det med den stigende rente, er det ikke opmuntrende læsning, hvis man vil ind og bo i landets hovedstad.

»Det er ikke sjovt at være førstegangskøberne, hvis man drømmer om en bolig i hovedstaden eller i de øvrige store byer. Priserne er steget kraftigt, og samtidig er renten på vej op. Det gør det dyrt at låne penge og sværere at blive kreditgodkendt, og et køb betyder ofte, at familien må gå på kompromis med andre ønsker i deres hverdag,« uddyber chefanalytikeren til B.T.

Hun fortsætter:

»Alternativet er at flytte længere væk fra centrum eller presse familien sammen på noget mindre plads. Det kan føles som et valg mellem dårlige løsninger.«

Tallene fra Nordea Kredit viser også, at det faktisk ikke er i København, at den procentvise stigning har været størst for et hus på 140 kvadratmeter.

Her er det ferieøen Bornholm, der er højdespringer. Et hus på 140 kvadratmeter kostede ved pandemiens start 1,04 millioner kroner, mens det nu koster 1,56 millioner kroner, hvilket svarer til en stigning på 50 procent.

Gå på opdagelse i alle tallene her: