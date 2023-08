Bavarian Nordic har netop præsenteret friske tal for andet kvartal af 2023.

Og her står det klart at vaccineselskabet smadrer analytikernes forventninger.

Bavarian omsatte for 1987 mio. kr. i andet kvartal af 2023, hvor analytikerne ifølge estimater fra Bloomberg havde forventet 1568 mio kr.

I første halvår af 2023 lander Bavarians omsætning på 3,2 mia. kr., hvilket er en fremgang på 278 pct. sammenlignet med sidste år.

Størstedelen af deres omsætning i første halvår af 2023 kommer fra salget af deres abekoppe-vaccine. Salget heraf kom i periode op på 2182 mio. kr.

Selskabet slår forventningerne, når det kommer til resultatet på den primære drift målt på EBITDA. Her præsterede man 690 mio. kr. i andet kvartal af 2023, mod analytikernes forventning på 596 mio. kr.

I regnskabet fremgår det, at Bavarian Nordic fastholder deres finansielle forventninger til resten af året. For helåret mener vaccineselskabet derfor at ramme en omsætning på cirka 6900 mio. kroner og et driftsresultat målt på EBITDA på cirka 2.300 mio. kr.

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin udtaler:

»De stærke resultater er udtryk for vores succesfulde kommercielle strategi, og er vores bedste halvårsresultat nogensinde. Som ventet fortsætter vores mpox-vaccine med at generere en væsentlig indtægtsstrøm i 2023, men nok så vigtigt præsterer vores rejsevacciner bedre og bedre for hvert kvartal som følge af markedsvækst og stærk brand performance.«

Han tilføjer, at de er i gang med at udvide deres forretning for rejsevacciner yderligere gennem deres seneste opkøb, hvilket gør dem til det største rejsevaccineselskab i verden.

I juli meddelte Bavarian Nordic, at selskabet har droppet at udvikle sin RSV-vaccine, og aktien faldt 26 pct. dagen efter den nyhed slap ud.

I starten af august kunne vaccineselskabet dog komme med mere positive nyheder. Her kunne de fremlægge positive resultater fra deres chikungunya-vaccinekandidat.

Chikungunya er en myggebåret sygdom, og Bavarians resultater viser, at 98 pct. af deres forsøgspersoner udviklede antistoffer overfor sygdommen efter at have modtaget vaccinen.

