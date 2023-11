Aktien i det danske vaccineselskab Bavarian Nordic er kommet dårligt ud af starthullerne torsdag.

Bavarian Nordic-aktien dykker op mod 7 pct. i børsåbningen.

Dykket sker efter, at Bavarian Nordic torsdag morgen har fremlagt et skuffende regnskab.

Skuffelsen består især i, at Bavarian Nordic har droppet udviklingen af sin coronavaccine og derfor nedskrevet for over 0,5 mia. kr.

Bavarian Nordic fik under coronapandemien hele 800 mio. kr. af den danske stat til at udvikle en coronavaccine, og det er dén, som Bavarian Nordic endegyldigt dropper.

Der har i en rum tid været spekulationer om, at Bavarian Nordic ville droppe vaccinen. Blandt andet fordi, coronavirussen muterede så hurtigt, at Bavarian Nordics vaccine ikke kunne holde trit med de nye coronavarianter.

