Mens byggemarkedet Silvan kæmper med tocifrede millionunderskud, går det anderledes godt hos konkurrenterne fra Bauhaus.

Så godt, at Bauhus nu indleder en offensiv, som skal sætte konkurrenter som Silvan yderligere under pres.

Det skriver Børsen.

Og de har noget at have det i, Bauhaus, som lige nu har 17 byggemarkeder i Danmark.

I 2018 lød overskuddet på 56,5 millioner kroner – og de to foregående år landede den schweizisk-baserede kæde et samlet overskud på langt over 100 millioner kroner til sammen.

En stærk kontrast til Silvan, som lige nu har 44 byggemarkeder i Danmark.

Kæden sendte i marts direktøren Jesper Lien på porten og har varslet et tocifret millionunderskud for andet år i træk.

Hos Bauhaus giver de flotte regnskaber blod på tanden.

Foto: Anders Birger Schjørring

En markant udvidelse er nu på vej i Danmark.

»Som det ser ud i dag, er der plads til 7-8 nye Bauhaus mere på Danmarkskortet,« siger Mads Jørgensen, administrerende direktør i Bauhaus, til Børsen.

Han vil åbne de nye varehuse inden for de kommende fem år.

Mads Jørgensen forklarer i samme ombæring, at Bauhaus vil placere et par varehuse mere i Storkøbenhavn – og resten i lidt større byer, hvor Bauhaus ikke er til stede i dag.