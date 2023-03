Lyt til artiklen

Der er blevet langet en del fadøl og shots over nattelivskoncernen Rekoms bardisker.

Og det har resulteret i en tårnhøj omsætning. Omsætningen i koncernens 215 barer og natklubber er næsten fordoblet og kulminerer derfor på omkring 2,2 milliarder kroner Det fremgår af det nylige offentliggjort regnskab, skriver Børsen.

Adam Falbert, barkongen som står bag Rekom, runder for første gang en driftsindtjening på 500 millioner kroner

I en mail til Børsen forklarer han, at man er »meget tilfredse med regnskabet.«

Men det er dog ikke alt sammen guld og grønne skove i koncernen, der blandt andet står for driften af Heidis Bier Bar, Butchers, LA Bar og Hive.

For koncernen er også blevet ramt af renter og det har haft betydning for bundlinjen.

Efter skat blev det nemlig til et underskud på omkring de 20 millioner kroner.

»Når det ender med et underskud på bunden i år, så hænger det primært sammen med ekstraordinært høje omkostninger til energi, investeringer i nye venues, øgede renteomkostninger samt særlige skatteomkostninger knyttet til vores finansieringsstruktur,« skriver Adam Falbert i et mailsvar.

Det skal dog siges, at Rekom og dets 6850 ansatte i årets to første måneder var ramt af restriktioner relateret til covid-19, som gjorde, at barerne måtte holde lukket.