Der er andet end halve grise og kaffeposer i sidegevinst på spil, når det kommer til banko. I hvert fald har den ukronede banko-konge Carl Christensen netop sendt sin kæmpestore palæ-ejendom i Vordingborg på markedet til en pris, der placerer den i kommunens absolutte liebhaver-top.

Den 341 kvadratmeter store bolig er nemlig udbudt til salg for 8,5 millioner kroner, og det gør villaen til den næstdyreste af sin slags, der netop nu er til salg i Vordingborg Kommune. Det skriver Boliga.dk.

Foruden det store boligareal tæller ejendommen også en parklignende have, hall, flere stuer, en udestue, kontorer, en ekstra lejlighed - og nå ja - udsigt over Storstrømmen fra første parket.

Ejendommen er til salg hos mæglerfirmaet Henrik Ejby, og i deres salgsmateriale beskriver de huset, som en eksklusiv liebhaver-ejendom, der sjældent udbydes til salg.

Foto: Ejendomsmæglerfirmaet Henrik Ejby

Farvel til adressen

Banko-kongen eller Banko-Carl - som Carl Christensen også kaldes - har gennem tre årtier opbygget sit spille-imperium, der har trukket danskere over hele landet til bankopladerne - og senest er det også blevet til en portræt-serie på DR.

Ifølge tinglysningen har Carl Christensen ejet adressen siden 1985 - og dermed er det altså også mere end 30 år på adressen, det 83-årige banko-koryfæ tager afsked med.

De gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som villaerne og rækkehusene i Vordingborg Kommune sælges for, hører ifølge tal fra Boliga.dk til i landets lavere ende.

7.855 kroner var således, hvad en enkelt gennemsnitlig kvadratmeter gik for i årets første kvartal - hvilket altså svarer til, at et gennemsnitligt hus på 120 kvadratmeter blev solgt for knap 950.000 kroner.

Til sammenligning blev et tilsvarende, gennemsnitligt hus i landets billigste kommune, Lolland, solgt for næsten 500.000 kroner i første kvartal.

Mens priserne i landets dyreste kommune, Frederiksberg, løber så langt op, at 120 gennemsnitlige styks koster 5,7 millioner kroner.

Det oplyser Boliga.dk

