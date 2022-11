Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nu kan det igen være favorabelt at have penge stående i banken.

Herhjemme er flere banker nemlig atter begyndt at tilbyde positive renter på opsparingskonti, skriver Finans.

Den nuværende situation står i skærende kontrast til, at bankerne blot få måneder tilbage ellers krævede, at deres kunder skulle betale for at have penge i banken i tilfælde af, at beløbet lød på mere end 100.000 kroner.

Eksempelvis tilbyder man hos Kompas Bank og Santander Consumer Bank henholdsvis 3 og 2,25 procent i rente for et indskud på mindst 100.000 kroner – og med to års binding.

»Renteudviklingen har flyttet balancen mellem indlån og udlån og betyder, at det igen kan betale sig at være i besiddelse af penge,« fortæller Mikael Mogensen, cheføkonom i Mybanker, til Finans.

Ifølge ham er det da også særligt de mindre banker, der kæmper for at tilbyde deres kunderne nogle favorable løsninger.

Mikael Mogensen bemærker dog, at det ikke er længe siden, et sådant tilbud lød på fire procent, hvilket vidner om, at renten konstant flytter sig.