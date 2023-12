Der er fest hos de danske banker, som du ifølge Forbrugerrådet Tænk betaler unødvendigt meget for.

For bankernes indtjening på indlån når nu nye rekorder, og de er de højeste i over ti år, viser nye tal fra bankernes interesseorganisation Finans Danmark.

Det skriver Finans.

De seneste syv måneder har bankerne tjent over to milliarder kroner om måneden på husholdningernes indlån, kan Nationalbankens nyeste tal berette.

Med husholdningernes indlån forstås de penge lønmodtagere, pensionister og personligt ejede virksomheder har stående på deres bankkonto. Samlet set lyder det tal lige nu på 1.251 milliarder kroner.

Finans har taget Nationalbankens tal igennem regnemaskinen og regnet sig frem til, at bankerne siden sommeren 2022 samlet set har tjent 25,4 milliarder kroner på selvsamme indlån.

Det er ifølge Morten Bruun Pedersen, cheføkonom hos Forbrugerrådet Tænk, en meget høj indtjening på indlån, som mener, at de penge snart skal sendes videre til kunderne.

Indtjeningen kommer af, at renterne siden 2022 er eksploderet, hvilket har fået kunderne til at kaste deres penge ind tilbage i bankerne.

Bankerne bruger indlån til at finansiere de penge, de låner ud – altså udlån.

Nationalbanken mener, at indtjeningen på indlån i 2023 tyder på at blive den højeste i mange år.

Det betyder ifølge Nationalbanken, at bankerne kan miste lysten til at hæve indlånsrenten.

Det er gode nyheder for bankerne, som siden 2013 har haft tab på indlån på grund af negative renter. Til sammenligning tabte de 9,1 milliarder kroner på husholdningernes indlån fra begyndelsen af 2020 til august 2022.

På trods af Morten Bruun Pedersens kritik, mener bankernes interesseorganisation, at bankerne alt for længe har haft det for hårdt.

»Vi havde en lang periode, hvor bankerne tjente for få penge, i forhold til, hvad der er investeret af kapital i sektoren. Der har været et indtjeningsefterslæb, fordi renterne var trykket helt i bund. Nu har vi fået en mere normal, men langtfra overnormal indtjening blandt bankerne,« siger Niels Arne Dam, cheføkonom hos Finans Danmark.