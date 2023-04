Lyt til artiklen

De ti største banker i Danmark kommer til at finansiere Arne-pensionen. Og det er de trætte af.

Det skriver Finans.

Færre forventes at benytte sig af den såkaldte Arne-pension end forventet, og nye beregninger fra Finansministeriet viser, at regeringen derfor har sat de forventede udgifter ned fra 2,9 milliarder kroner til 1,45 milliarder kroner.

Bankerne skal i år betale en særskat på 3,2 procent, som skal gå til pensionen.

Men nu forventes udgiften altså at blive næsten halveret. Og derfor ønsker bankerne ikke at betale.

Til Finans siger Ulrik Nødgaard, der er administrerende direktør i Finans Danmark:

»Vi vil bruge de nye beregninger til at få sat nyt lys på, at man bør overveje at droppe særskatten af en sektor, som overordnet set tjener mindre end andre sektorer. Vi vil konkret spørge regeringen om, hvorvidt særskatten overhovedet er nødvendig i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovsforslaget for 2024.«

Ifølge Finans forventer de 10 største banker i Danmark i år at tjene cirka 40 milliarder kroner før skat. Holder det tal stik, vil de bankerne komme til at betale 1,68 milliarder kroner til Arne-pensionen, mens udgiften altså forventes at blive på 1,45 milliarder kroner.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) siger til Finans, at regeringen ikke har nogle planer om at ændre på særskatten, der næste år stiger til fire procent.

Arne-pensionen giver adgang til tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.