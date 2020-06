Danske storbanker er nu klar til at sætte alvorligt gang i forbruget i Danmark og sørge for, at danskerne får deres feriepenge i hænderne allerede nu.

Det skal ske ved at låne kunderne et beløb, der svarer til de tre ugers indefrosne feriepenge, man får udbetalt i oktober - uden kunderne skal betale gebyrer eller renter.

Torsdag morgen meldte Nykredit ud i Berlingske, at man som kunde i banken kan låne et beløb, der svarer til de feripenge, der er på vej, rente- og gebyrfrit.

Og nu melder Danske Bank så til B.T., at de har et lignende tiltag på vej.

»Vi hjælper også de af vores kunder, der skulle ønske at bruge feriepengene før oktober. Hvis vores kunder ønsker at få adgang til feriepengene før sommerferien, så vil vi fra midten af næste uge have mulighed for at stille de penge til rådighed som et lån uden gebyrer og til nulrente,« siger Thomas Mitchell, privatkundechef for Danske Bank i Danmark, i en skriftlig kommentar til B.T.

Pengene er frigivet i forbindelse med sommerpakken, der blev forhandlet på plads og præsenteret af regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Alternativet, Konservative og Venstre mandag.

Rent administrativt kan det umiddelbart først lade sig gøre at udbetale feripengene den 1. oktober.

Den hurdle vil bankerne dog nu hjælpe kunderne med at overvinde.

