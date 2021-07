»Der er stor forskel, hvis man har betalt med et internationalt kort i forhold til, hvis man betaler med et dansk kort. Førstnævnte tilbyder bedre muligheder for at gøre indsigelse, hvis det skulle gå galt«.

Sådan siger den danske leder af Mastercard korttilbud, Lise Bruun, til Børsen.

Hendes udtalelse kommer i kølvandet på en ny kampagne rettet mod danskernes betalingsvaner.

Bag kampagnen står Sydbank, Spar Nord, Arbejdernes Landsbank, Nykredit, Handelsbanken og Mastercard.

Op mod hver anden dansker skænker det nemlig ikke en tanke, hvilket betalingskort der stiller dem bedst muligt, når de handler i en butik eller online, viser en kundeundersøgelse fra YouGov.

Det er især, når man er kommet til at bruge dankortet ved bestemte køb, at man er ringere stillet, end hvis man havde brugt Visa eller Mastercard.

Hos Mastercard understreger man vigtigheden af, at danskerne bør have taget beslutningen om, hvilket kort de vil betale med på forhånd, da man risikerer først at opleve udfordringerne, efter man har foretaget sin betaling.

Det gælder både online, og når du handler i de fysiske butikker.