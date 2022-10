Lyt til artiklen

Nye energikrav til boliger i Danmark kan vise sig at være så voldsomme, at familier kommer til at stå med boliger, der kan blive umulige at sælge på sigt.

Sådan lyder det i en analyse udført af Jyske Bank, skriver Finans.

Frem mod 2030 skal op mod 800.000 danske familier energirenovere deres bolig.

Sidste år blev det nemlig meldt ud, at EU-Kommissionen agter at indføre nye og skærpede regler for energieffektivisering frem mod 2030.

Kommissionen vil altså indføre et nyt energimærkningssystem. Det betyder blandt andet, at boligejendomme med energimærke G skal være løftet mindst ét niveau i 2030, så det fremover bliver energimærket F.

Men ifølge Jyske Bank betyder det, at regningen pr. familie kommer til at løbe op i 150.000 kroner – samlet set 120 milliarder kroner.

»Det er et ufatteligt ambitiøst forslag, som vil få alvorlige konsekvenser for det danske boligmarked. Mange ejendomme skal energieffektiviseres så meget, at det næppe er realistisk. Tilbage er at rive dem ned. Det er drastisk,« siger Mikkel Høegh, afdelingsdirektør i Jyske Bank, til Finans.

Huse, der ikke lever op til energikravene, som EU foreslår, vil i så fald være ulovlige, hvorfor de bliver usælgelige, mener banken.

Forslaget er en del af EU-kommissionens klimamål.

EjendomDanmark udtale i 2021, at »det er fint, at der stilles højere krav til landenes indsats for energirenoveringer«.

Men:

»Det er afgørende, at man i denne proces får set nærmere på, hvor nationale regler eller anden regulering skaber barrierer for de mål, som bygningsdirektivet og klimaindsatsen i sin helhed skal opnå. Det nytter ikke noget at kræve en større indsats for energirenoveringer, hvis man med andre regler samtidig spænder ben for indsatsen ved for eksempel at gøre det til en dårlig forretning,« lød det fra EjendomDanmark.