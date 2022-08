Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I Ringkjøbing Landbobank har man netop præsenteret et trecifret millionoverskud – men bankens topchef maner til ro. Dystre tider venter nemlig forude for både banker og kunder.

Det siger John Fisker, administrerende direktør i Ringkjøbing Landbobank, til Finans.

Han mener, at der venter en »økonomisk afmatning« forude, hvor danskerne skal til at rationere deres liv, som også vil påvirke banker.

»Vi er ikke begyndt at rationere energien i Danmark. Men det kommer vi vel til, når tyskere, franskmænd og spaniere mødes med restriktioner. Det er vel kun et spørgsmål om tid, før der kommer anbefalinger om, hvordan vi skal til at rationere vores liv i Danmark,« siger John Fisker til Finans.

John Fisker, direktør i Ringkjøbing Landbobank. Foto: Henning Bagger Vis mere John Fisker, direktør i Ringkjøbing Landbobank. Foto: Henning Bagger

Han påpeger videre, at Danmark ser ind i en tid med stigende priser på energi og fødevarer. Der er inflation, ligesom renterne stiger.

Så selvom banken netop har præsenteret et vildt overskud efter skat på 707 millioner kroner med aktive kunder, så tror han næppe, samme tendens vil fortsætte.

Den betragtning er Per Hansen, der er investeringskonsulent i Nordnet, enig i. Ikke kun i Ringkjøbing, men i hele landet.

»Vi står i en situation, hvor renter har været faldende, men vil være stigende. Samtidig er boligpriser og obligationer stigende. Det giver en pengerigelighed, som skaber inflation.«

Per Hansen, investeringskonsulent i Nordnet. Foto: Nordnet Vis mere Per Hansen, investeringskonsulent i Nordnet. Foto: Nordnet

»Økonomien er lidt som en amerikansk actionfilm. Nogle trykker på speederen. Altså forbrugerne, som bruger penge, og samtidig ser vi ind i en tid med stigende udgifter til naturgas og fødevarer, som betyder rigtig meget, hvad angår forbrugere. Så er det meget naturligt, at centralbankerne trækker i håndbremsen – så priserne ikke løber løbsk – og at bankerne bliver forsigtige i deres udmeldinger,« siger Per Hansen til B.T.

For det kan ende i, at bankerne vil få en lavere vækst i forretningsomfanget i fremtiden, som John Fisker også lufter tanker omkring.

»Bankerne kan i så fald få færre forretninger. Der vil ikke være så mange, der vil købe. Og dem, du har lånt penge, kan måske ikke betale lånene tilbage. Derfor er det helt naturligt, at Ringkjøbing Landbobank kommer med sådan en advarsel,« siger Per Hansen og tilføjer:

»Hvis forretninger er under pres, og kunderne køber færre aktier, får du som bank færre indtægter.«

Nationalbanken – en del af centralbankerne, som Per Hansen kalder det. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nationalbanken – en del af centralbankerne, som Per Hansen kalder det. Foto: Liselotte Sabroe

Per Hansen mener ikke, at ændringerne bliver synderligt voldsomme. Men de kan føles voldsomme og skabe en retningsændring i hverdagen, mener han. Hvornår det for alvor træder i kraft, tør han ikke spå om.

Ikke desto mindre mener han, at Ringkjøbing Landbobank og John Fisker gør det eneste rigtige med den alvorstunge udmelding trods deres enorme millionoverskud.

»De har altid været nogle, som er meget forsigtige. De melder det ud, som deres ovn kan bage – og lidt til. De har egentlig forstået det, som mange andre ikke har forstået.«

»Man må aldrig, aldrig levere under det, man har stillet i udsigt. Man indstiller sig på en fremtid og på at levere et godt resultat, plus lidt mere, og det er det, Ringkjøbing Bank gør.«

John Fisker oplyser til Finans, at deres kunder lige nu står så økonomisk stærkt, at man det seneste halve år har tilsidesat færre penge til forventede tab hos kunderne.

Men omvendt planlægger banken at tilsidesætte omkring 67 millioner kroner til eventuelle tab i fremtiden.