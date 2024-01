Express Bank har startet en længerevarende proces, der i sidste ende skal munde ud en afvikling af banken.

Det oplyste banken tidligere fredag til B.T.

Men hvad betyder det for kunderne - det har B.T. spurgt Express Bank om.

»Det har ingen betydning for vores kunder, deres kundeforhold til os fortsætter som hidtil,« lyder det i et skriftligt svar til B.T. og uddyber:

»Når en kundes lån udløber, ophører de med at være kunde hos os. Der er ingen ændringer i forhold til i går, og der bliver ingen ændringer i morgen.«

Express Bank blev etableret tilbage i 1987 som et samarbejde mellem Handelsbanken og Dansk Supermarked.

Siden 1987 har banken etableret flere samarbejder med store virksomheder blandt andre: Jysk, ILVA, PureGym og Power.

Men de seneste år har været præget af modvind.

»Banken har oplevet modvind på flere parametre de seneste år, og resultatet er, at banken ikke har opnået den nødvendige størrelse til at kunne absorbere de investeringer, som ville sikre en konkurrencedygtig positionering,« forklarer Express Bank.

Derfor har man besluttet at indlede processen for at afvikle banken - en proces uden en fastlagt slutdato, lyder det.

En besked, som medarbejderne i banken blev informeret om torsdag og dybt påvirket af.

For selvom der for nuværende ikke har en betydning for medarbejderne, kan det ikke undgås, at der vil ske en gradvis reduktion, oplyser Express Bank.

»Vores medarbejdere blev informeret i går, og alle er naturligvis meget berørte af situationen. Vi har alle dage pralet af at have verdens bedste medarbejdere, og det er endnu engang blevet bekræftet. Alle støtter op om hinanden og om bankens fortsatte drift, og det er vi meget taknemmelige for.«