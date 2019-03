BankNordik har indført en volapyk-knap, som kunderne skal trykke på, når de ikke forstår, hvad rådgiveren siger. Og selvom det er et sjovt tiltag, så belyser det et ganske alvorligt problem, mener Forbugerrådet Tænk.

»Der er alt for mange danskere, som ikke forstår, hvad der foregår, når de er i banken. Det er simpelthen katastrofalt.«

Sådan lyder det fra Morten Bruun Pedersen, seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk:

»Vi taler om, at folk risikerer at sidde og indgå aftaler, som de ikke forstår konsekvenserne af, eller som er dårligere, end hvad de bør være. Så det er faktisk et temmelig stort problem, det her såkaldte volapyk i banken.«

BankNordik har indført en volapyk-knap i deres filialer. Vis mere BankNordik har indført en volapyk-knap i deres filialer.

BankNordik har opstillet en volapyk-knap i mødelokalerne i 12 bankfilialer i Danmark. Konceptet er simpelt: Hvis bankrådgiveren bruger udtryk, som du ikke forstår, skal du trykke på knappen. Herefter forklarer rådgiveren termen i detaljer.

»Vi har en mission om at udrydde volapyk i bankverdenen, og det betyder blandt andet, at vores rådgivere skal tale et forståeligt sprog. Vi vil gerne skabe en rådgivningssituation, hvor vores kunder tør stille spørgsmål,« siger Turið Finnbogadóttir Arge, forretningsdirektør i BankNordik.

Selvom Morten Bruun Pedersen opfatter knappen som en gimmick, er han positivt stemt over for initiativet.

»Det er jo fint, de sætter fokus på det her, for så får vi også en anledning til at tale om det her problem. Men jeg mener også, at man i hele branchen bør sætte fokus på at tale til kunderne, så de forstår, hvad der foregår,« siger han og uddyber:

Snakkede din rådgiver også volapyk, sidst du var i banken?

»Bankerne bør virkelig bestræbe sig på at blive bedre til at tale i et sprog, som helt almindelige mennesker forstår. Man skal jo nærmest være højesteretsdommer for at forstå en låneaftale i dag.«

BankNordik har arbejdet med at gøre privatøkonomi mere forståelig siden 2018, fortæller Turið Finnbogadóttir Arge.

Morten Bruun Pedersen har en sidste opfordring til danske bankkunder:

»Tryk på alle de knapper, du kan. Det er vigtigt, du forstår, hvad der bliver sagt. Så du skal spørge og spørge og spørge, selvom det kan virke tungt.«