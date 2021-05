Så skete det endelig: En bank går i den modsatte retning af den bevægelse, som de seneste mange måneder har fået landets banker til at stille op på rad og række og en efter en sænke grænsen for, hvornår kunderne skal betale negative renter.

I stedet for at sænke grænsen, indleder en af de mindre banker nu en offensiv kundejagt ved at tilbyde at forrente en del af kundernes indestående.

Det er den digitale bank Lunar Bank, som efter eget udsagn i dag har 150.000 danske privatkunder, der nu forsøger sig med et offensivt træk.

Offensiven består i, at Lunar nu gør det muligt for alle kunder at få 0,5 procent i rente af indestående op til 50.000 kroner i resten af 2021. Derfra betaler man ikke rente af indestående op til 250.000 kroner, hvorefter der er negativ rente.

Peter Smith, direktør i Lunar Bank Vis mere Peter Smith, direktør i Lunar Bank

Til gengæld behøver man ikke have en NemKonto i banken. Man kan ‘bare’ sætte 250.000 kroner ind på en opsparingskonto.

»Vi synes ikke, at banker skal tjene penge på negative renter. Helt almindelige mennesker er værdifulde bankkunder, og vi er kun glade, hvis det her betyder, vi får flere, selvom det selvfølgelig er en omkostning for os til at starte med,« siger Peter Smith, bankdirektør i Lunar Bank.

Han lægger ikke skjul på, at tiltaget sker i håb om at få en masse nye kunder ind i folden.

»Vi håber da, at det her kan vise, at vi er en super fed bank. Vi er sat i verden for at udfordre banksektoren, og vi har en ambition om at få mange nye kunder ind,« siger Peter Smith, og uddyber:

»Vi har en anden bankstruktur. Vi er meget billigere i drift og har ikke fine bankfilialer og dyre lønninger. Når man driver tingene billigere, har man også en bedre muligheder for at give noget tilbage til kunderne. Og når nu alle andre banker går den anden vej, synes vi, at det er det rigtige tidspunkt.«

Du siger, at I ikke vil tjene penge på negative renter, men alligevel betaler man negative renter af alt over 250.000 kroner. Det hænger da ikke sammen?

»Vi har den grænse, fordi vi henvender os til helt almindelige mennesker. For dem, som har store formuer, og lever af at placere deres penge rundt, der synes vi, det er fair, at de er med til at betale regningen for de negative renter i Nationalbanken,« siger Peter Smith:

»Vi vil hellere honorere den lille opsparer, som skal spare op til en konfirmation eller en rejse. Dem, synes vi, man skal tage hånd om.«

Er det her ikke bare et reklamestunt for at lokke kunder til?

»Vi vil da rigtig gerne have flere kunder ind. Så vi håber, at folk tager positivt imod det. Vi synes, det er en forældet struktur, at man er stavnsbundet til at have en nemkonto i sin bank. Det må være op til kunderne. Nu skal vi vise, at vi er bedre end de andre,« siger Peter Smith, der også afviser, at man lukker for tilgangen af nye kunder, hvis der kommer for mange til:

»Det gør vi ikke. Man skal jo passe på med at garantere noget, men det tør jeg godt garantere. Vi lever af at få nye kunder.«

Han håber, at Lunar Banks tiltag kan smitte af på konkurrenterne.

»Det vil være en glæde, hvis vi kan være med til at skubbe til hele sektoren. Men jeg tør næsten godt garantere, at det ikke kommer til at ske.«