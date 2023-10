Bang & Olufsen trækker sig fra mere end 700 butikker i løbet af kvartalet.

Det skriver Børsen.

Det skyldes, at virksomhedens storstilede samarbejde med telegiganten T-mobile i USA ophører.

»Vi troede, at det kunne hjælpe os med at udbrede kendskabet til vores brand, og vi troede, at vi kunne komme ud til det amerikanske folk den vej, fordi millionvis af dem er abonnenter hos T-Mobile,« siger Kristian Tëar, administrerende direktør for Bang & Olufsen, til mediet.

Men det er således ikke gået som forventet.

Dog understreger topchefen overfor mediet, at virksomheden ikke havde deres nuværende strategi, som har et langt større fokus på luksussegmentet, da de indgik samarbejdet med telegiganten.

Tidligere på året kom det også frem, hvordan Bang & Olufsen led nedgang i salget – især i Kina.

I regnskabsåret for 2022/23 omsatte selskabet for syv procent mindre end det foregående regnskabsår, hvor topchefen, Kristian Tëar, dog håbede på et bedre regnskabsår for 2023/24:

»Vi tror på, at vi bliver profitable og kan skabe vækst næste år. Mange ting kan ske. Men som tingene ser ud nu, tror vi på, at vi har et bedre år foran os,« udtalte han i den forbindelse.

Bang & Olufsen er en dansk elektronikkoncern og blev stiftet i 1925 af ingeniørerne Peter Bang og Svend Olufsen i Struer, hvor virksomheden fortsat har sit hovedsæde.

I virksomheden designer, udvikler og markedsfører man et udvalg af produkter, hvoraf nogle af de mest velkendte er Bang & Olufsens musiksystemer, højttalere, tv og telefoner.