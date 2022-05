De fleste tager en prøvetur, inden de køber en ny bil.

Men det er nok de færreste, der bliver og overnatter efter et 'åbent hus-arrangement' i et potentielt kommende hjem.

Eller hvad? For ejendomsmæglerkæden Home lancerer nu: 'The Home Hotel'.

Et spritnyt koncept, hvor boligsøgende kan teste deres drømmebolig, inden de skriver under på en købsaftale.

»Det er en stor beslutning, en af de største, i livet at købe bolig, og vi gør det efter måske et eller to korte besøg på en fremvisning,« lyder det fra Uffe Drejer, administrerende direktør i Home.

»Det fungerer, fordi det er sådan, det er, men vi ønsker nu, at vores mæglere i særlige situationer kan tilbyde udvalgte købere den unikke oplevelse at prøvebo med alle sanser, inden de tager den store beslutning.«

På den måde kan købsinteresserede tilbringe det meste af et døgn i de – måske – kommende, nye rammer. Vel og mærke efter flere fremvisninger og seriøs interesse.

Men det vil ikke være selvskrevet, at muligheden byder sig. Om det er muligt, skal aftales mellem sælger og mægler.

Indtil videre er 'The Home Hotel' et pilotprojekt, der afprøves det kommende år og testes i et mindre antal udvalgte Home-butikker. Ud fra de erfaringer vil de vise sig, om konceptet skal rulles ud i hele landet.