Bahne.dk er igen blevet hacket, og 473 kunder kan derfor have fået deres betalingsoplysninger lækket. Dermed er hjemmesiden nu blevet ramt af to hackerangreb på blot 37 dage.

»Det er jo en katastrofe, og vi må bare sige undskyld,« siger Bahnes administrerende direktør, Benjamin Røpke, og fortsætter:

»Vi har handlet i god tro hele vejen igennem. Vi har ringet til dem og sagt undskyld, og vi har sagt, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe.«

Tilbage i slutningen af november blev den kendte isenkramkæde ramt af sit første hackerangreb, hvor 3300 kunder blev ramt af sikkerhedsbruddet. Den sag undersøges stadig, og onsdag blev Bahne.dk så ramt igen.

Derfor har Bahne nu valgt at lukke sin hjemmeside.

»I forbindelse med den seneste sag gjorde vi alt, vi blev anbefalet at gøre. Så åbnede vi sitet forholdsvist hurtigt. Denne gang holder vi det lukket, fordi vi vil være 110 procent sikre på, at det ikke sker for tredje gang.« siger Benjamin Røpke.

Han oplyser samtidig, at der lige nu ser ud til at være 18 kunder, der er blevet ramt af begge sikkerhedsbrud.

Sådan ser Bahnes hjemmeside ud i øjeblikket.

Det er i perioden fra 29. december til 2. januar, at den kendte isenkramkæde har mistanke om, at ukendte hackere har fået adgang til kundernes betalingsoplysninger.

Den administrerende direktør fortæller desuden, at virksomheden torsdag kontaktede 409 ud af de 473 kunder og vil kontakte de resterende fredag.

Der er samtidig sat et ekstra sikkerhedsfirma på, der skal hjælpe isenkramkæden.

Hos Forbrugerrådet Tænk følger man også Bahnes sikkerhedsbrud, som de kalder for bekymrende.

»Det er bekymrende, at det sker to gange i træk, og det er bekymrende, at de ikke har fået styr på sikkerheden endnu. Det er selvfølgelig ikke godt nok at blive hacket, og det skal de have sat en stopper for,« siger seniorjurist Anette Høyrup til B.T.

Hun fortæller dog, at de berørte kunder ikke skal være bekymrede, da de under alle omstændigheder får deres penge igen. Alligevel har hun en nogle klare råd til dem.

»De skal spærre deres kort med det samme, og så skal de også bestille et nyt. Der er nemlig en risiko for, at betalingsoplysningerne kan blive sat til salg på det grå marked, og ens oplysninger derfor kan blive lækket på et senere tidspunkt.«

Fredag eftermiddag vil Bahne rapportere hændelsen til Datatilsynet. Derudover bliver angrebet også politianmeldt.

Bahne.dk vil først blive åbnet igen, når der er styr på sikkerheden, fortæller den administrerende direktør.