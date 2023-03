Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For at være sikre på at stjæle de rigtige varer er butikstyve nu begyndt at medbringe lister.

Det har man i hvert fald oplevet hos SuperBrugsen i Søndersø.

Til TV 2 Fyn siger brugsuddeleren Troels Olsen:

»Vores butiksdetektiv har fanget nogle, der havde lister med fra dem, der har bestilt tyverierne.«

På Facebook opfordrer butikken nu andre kunder til at reagere, hvis de ser tyvene i gang med at hente de ting, som åbenbart står på ønskelisten.

»Hvis I ser folk, der er i gang med at tømme store mængder af dyre varer, så som cremer, sminke, kød, rødvin eller spiritus, så kontakt endelig personalet!« skriver SuperBrugsen Søndersø.

Brugsuddeleren understreger dog, at man som kunde ikke selv skal konfrontere tyvene.

Reaktionen kommer efter, at man endnu engang har været udsat for tyveri i butikken.

»Til jer, som tømte hele vores makeup-stander – I har glemt jeres net og varerne! Vi skal nok sætte det på plads igen, men næste gang skal I kun tage det, I har tænkt jer at betale for – det tager pænt langt tid at sætte det hele på plads igen,« skriver butikken.

Over for TV 2 Fyn bekræfter Coops informationsdirektør, Jens Juul Nielsen, at man over hele landet rammes af flere og flere tyverier i butikkerne for tiden.