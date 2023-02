Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Bageriejer Michael Balmer sukker højlydt, da B.T. fanger ham over telefonen.

I snart en uge har han været tvunget til at holde sin bagerforretning lukket på grund af mus i køkkenet.

»Det er blevet en dyr omgang.«

»Fastelavnsugen er vores allerbedste festuge på året. Det er lige til at græde over,« siger han.

Bagerdygtigt på Amagerbrogade er tvunget til at holde lukket på grund af mus. Foto: Google Street View Vis mere Bagerdygtigt på Amagerbrogade er tvunget til at holde lukket på grund af mus. Foto: Google Street View

Fødevarestyrelsen har ved selvsyn konstateret, at der er museekskrementer og musespor i Bagerdygtigt på Amager i København.

»De har fået et forbud mod at holde åbent, indtil de har fået styr på deres skadedyrsproblem. Det er for, at der ikke sker kontaminering til fødevarerne,« siger Fødevarestyrelsens fødevarechef i københavnsområdet, Jakob Munkhøj Nielsen, til B.T.

Michael Balmer fortæller, at man har lagt mel ud i hele butikken. På den måde kan man se, om der er spor efter mus.

»Det startede med, vi fandt en enkelt muselort. Og så ved man jo, de er der. Vores skadedyrsbekæmper har foreløbig slået to mus ihjel. Men vi ved ikke, om der flere,« siger han.

Bagerdygtigt på Amagerbrogade er en del af en mindre kæde med i alt fem butikker rundt om i København.

Ejer Michael Balmer fortæller, at musene sandsynligvis har fundet vej ind i butikken via ejendommens kælder.

»De er på en eller anden måde kommet ind gennem nogle huller. Dem har vi nu sikret,« siger han.

Hvornår bagerforretningen forventes at genåbne er uvist. Men Michael Balmer håber, det snart slutter.

Jakob Munkhøj Nielsen fra Fødevarestyrelsen oplyser, at styrelsen løbende er i dialog med forretningen i forhold til, hvornår der kan genåbnes.

»Der skal være ro samt rengjort og desinficeret i virksomheden, og ikke spor efter mus,« siger han.