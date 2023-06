Man skulle tro, at en fordobling af overskuddet på et år kunne gøre direktøren for Marienlyst Strandhotel tilfreds.

Men det er han ikke.

Det skriver Helsingør Dagblad.

For selvom det altså ifølge seneste regnskab blev til et plus på lige over syv millioner kroner, mener direktør Michael Lauritsen, at det kan gøres meget bedre.

Ikke mindst fordi det seneste år ifølge ham selv har været præget af en stribe usædvanlige udfordringer.

Som han selv forklarer til mediet:

»I de første to måneder var vi stadig ramt af corona, og i de efterfølgende ti måneder byggede vi om i hele hotellet: lobby, restauranter og barer,« siger Michael Lauritsen:'

»Det var svære vilkår, og det betød, at vi ikke kunne tage så mange gæster igennem, som vi gerne ville, og at der var alt for mange omkostninger ved at drive hotellet.«

Også set i forhold til de seneste fem år var 2022 ellers godt for Marienlyst Strandhotel. Overskuddene:

2022: 7.002.000 kroner.

2021: 3.620.000 kroner.

2020: 5.406.000 kroner.

2019: 6.900.000 kroner.

2018: 4.790.000 kroner.

Men med alle de nye tiltag forventer hoteldirektøren faktisk, at det endnu engang bliver dobbelt så godt i næste regnskab.

Det vil sige et overskud i omegnen af 14 millioner kroner.