Firmaet Baby Dan var mandag nødt til at trække en babylift tilbage.

»Vi har kaldt produktet tilbage, som vi har solgt i mere end to år,« fortæller Søren Pjengaard, der er direktør i Baby Dan.

På Facebook har firmaet delt et opslag, der forklarer:

‘BabyDan har den klare holdning, at vores produkter ikke må udgøre en sikkerhedsmæssig risiko.’

Tilbagekaldelsen gælder en lift, hvor barnet kan ligge indrammet af en dynekant.

Søren Pjengaard forklarer, at firmaet har modtaget tre uafhængige klager fra mødre, der har haft negative oplevelser med liften.

»De har forladt deres barn og er kommet tilbage og har fundet barnet i åndenød, eller barnet var blevet fastklemt under kanten og madrassen,« siger han.

På Facebook har Baby Dan ikke skrevet præcis, hvad problemet med liften er.

Billede af babyliften, der trækkes tilbage.

De skriver blot, at beslutningen er taget på baggrund af klager og deres tre kerneværdier: ‘tryghed, opfindsomhed og ansvarlighed.’

»Det vigtigste for os var at fortælle, at vi var nødt til at trække det tilbage,« fortæller Søren Pjengaard.

Den manglende forklaring har skabt frustrationer blandt brugerne, kan man læse i kommentarfeltet på Facebook-opslaget.

‘Der er mange, som spørger her HVAD problemet indebærer? I bør da skrive et svar!!!’ skriver Susanne Hansen.

‘Jeg har købt en brugt uden bæreplade... Vil da gerne vide, fejlen ved den,’ skriver Camilla Nielsen.

Siden tirsdag, hvor firmaet skrev oplsaget, har det torsdag aften fået 70 kommentarer.

På Facebook har Baby Dan ikke haft lyst til at kommenterer nærmere, men direktøren forsikrer, at alle direkte henvendelser er blevet besvaret .