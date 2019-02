Det er langt fra et sjældent syn, at danske forbrugere oplever prisfejl på kvitteringen, når de står ved kassen i supermarkedet. Men i hvilken supermarkedskæde står det værst til?

Det spørgsmål kan B.T. nu give dig svaret på.

Ved hjælp af en YouGov-undersøgelse har B.T. nemlig spurgt supermarkedskædernes egne kunder, hvor ofte de oplever prisfejl.

Her indtager Netto en suveræn førsteplads.

32 procent af Nettos kunder har inden for det seneste halve år mindst én gang oplevet at komme frem til kassen og blive opkrævet en anden pris, end varen stod til inde i butikken.

»Det er indlysende ikke godt nok. Hvis man gerne vil markedsføre sig med mange slagtilbud, så holder det ikke, at man ikke får det gode tilbud med, når man skal betale,« siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk:

»Der er noget moralsk forkert i at lokke med gode tilbud, kunderne så ikke får ved kassen.«

Problemet er ikke nyt for Netto. I 2016 viste en undersøgelse i Søndagsavisen, at Netto var den kæde, hvor flest kunder oplevede prisfejl.

Det samme var tilfældet i 2017 og 2018 i Loyalty Groups loyalitetsundersøgelser. Her lå Netto også værst til, når kunderne skulle forholde sig til prisfejl i de danske supermarkeder, viser data, B.T. har fået udleveret.

»Det er alvorligt for Netto, at det er så vedvarende et problem. Det påvirker deres troværdighed ganske kraftigt, og jeg kan slet ikke forstå, at man ikke tager det her mere alvorligt,« siger Mogens Bjerre, forsker og ekspert i detailhandel ved CBS.

Men hvorfor er problemerne så store i Netto? Det har B.T. bedt Anders Leer, driftschef i Netto, om at forklare.

»Vi er selvfølgelig kede af det her resultat,« siger Anders Leer og uddyber:

»Men vi har en model med større risiko for personlige fejl, når vi går og sætter priser op med papirhyldeforkanter. Vi har ingen interesse i prisfejl, og vi arbejder løbende med det.«

Men nu er det fjerde år i træk, at Netto kommer værst ud i en undersøgelse om prisfejl. Hvorfor er I ikke bedre?

»Det er vi også ærgerlige over. Vi er dog afhængige af, at vi formår at eksekvere på de faste procedurer, vi har. Vi er ikke stærkere end de mennesker, vi har ude i butikken, og selv om vi har dygtige folk, sker der fejl. Det kan vi desværre ikke undgå,« siger Anders Leer og udpeger to steder, der typisk udløser fejl:

»De varer, som er i fast sortiment, bliver hele tiden rettet op og ned i pris. Der får vi ikke altid skiftet prisen på hylden. Når vi har tilbud med gule skyer på varerne, kommer vi nogle gange til at scanne den normale stregkode i stedet for skyen. Det skal vi blive bedre til.«

Men er I så gode nok til uddanne jeres medarbejdere?

»Vi arbejder meget med uddannelse. Vi lancerer snart en app til alle medarbejderne, som kan hjælpe dem med at dygtiggøre sig. Alle vores 12.000 medarbejdere får det værktøj til marts. Vi har stort fokus på træningsdelen.«

Så efter marts sker der noget med de prisfejl?

»Jeg kan ikke sige, at det er slut med fejl efter marts, men vi arbejder med det.«