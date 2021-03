Det kan fremover blive væsentligt dyrere at streame yndlingsserien på Netflix eller shoppe på nettet.

Over 2,5 millioner danske bredbåndskunder har nemlig udsigt til et gevaldigt prishop.

Forklaringen er, at Erhvervsstyrelsen netop nu er i gang med en revision af de engrospriser, som blandt andre Telenor, Boxer og Fastspeed betaler til netselskaberne TDC Net, Ewii, Norlys og Fibia, når de videresælger bredbåndsløsninger til virksomheder og private, skriver Finans.dk.

TDC Net og de tre andre netselskaber har budt ind med fremtidige engrospriser, som stiger med op 134 procent for bredbånd via kabel-tv og med op til 65 procent på fibernetforbindelser.

Prishop. Bredbånd kan blive markant dyrere fremover. Foto: Claus Fisker

Det vil uvægerligt smitte af på regningen ude hos forbrugerne, lyder det fra teleekspert John Strand, administrerende direktør i Strand Consult.

»Hvis prisplanerne bliver, som de udspil, der er lagt frem, kommer det til at betyde en gennemsnitlig prisstigning på op til 100 kroner om måneden for alle bredbåndskunder,« siger han til Finans.dk.

Lavprisselskabet Fastspeed, der har købt sig ind på TDCs net, ser ingen anden mulighed end at sende en stigende pris på adgangen til netværket videre til forbrugerne.

Jens Raith, administrerende direktør i Fastspeed, påpeger over for Finans.dk, at konkurrencen blandt de selskaber, der ejer kabler og fibernet i Danmark, er så svag, at der kun er forbrugerne til at samle regningen op, mens ‘netselskaberne kan grine hele vejen til banken’.

Helt konkret får TDC Net i dag omkring 88 kroner for hver bredbåndsforbindelse, som videresælges via kabel-tv-nettet – det såkaldt coax-net.

Fremover har TDC Net ifølge Jens Raith budt ind med, at man vil have op til 166 kroner pr. kunde.

Han havde forventet, at den forestående revision af engrospriserne ville sende priserne ned, ikke op.

TDC Net forklarer over for Finans.dk det markante prishop med, at der er tale om et prisloft, som ikke nødvendigvis kommer i brug.

Samtidig følger man bare den europæiske udvikling i prissætningen, lyder det netgiganten.

Men hvorfor vil Erhvervsstyrelsen overhovedet tillade markante prishop, når styrelsens rolle blandt andet er at sikre, at der er netop er en sund konkurrence mellem de få monopollignende udbydere af kabel- og fibernet i Danmark?

Bjørn og Anne Louise Born Sylvest bor en times kørsel fra København.De har for dårligt internet, til at de kan arbejde hjemme. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Det skyldes efter alt at dømme, at et politisk flertal på Christiansborg i det seneste teleforlig har givet håndslag på, at der skal være ‘adgang til det digitale samfund for borgere og virksomheder i hele Danmark’.

Og ifølge Telenor, der er Danmarks næststørste telekoncern, har Erhvervsstyrelsen derfor angiveligt accepteret, at net- og kabelejerne som TDC Net skruer op for engrospriserne, så de kan få flere penge i kassen til at udbygge nye fibernet.

Telenor mener imidlertid, at de ventede prisstigninger er unødvendige, da udrulningen af fibernet i Danmark er godt i gang.

Erhvervsstyrelsen ønsker ikke at forholde sig direkte til den kritik, men skriver til Finans.dk, at man lige nu er midt i en proces, hvor en række forskellige interesser i markedet brydes, og hvor 'Erhvervsstyrelsen arbejder på at sikre en fremtidig effektiv konkurrence på bredbåndsmarkedet'.