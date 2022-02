Renterne er braget i vejret med raketfart de seneste uger.

Flere realkreditinstitutter er nu på vej med lån med en rente på 2,5 procent. For bare et år siden kunne man få et tilsvarende boliglån med en rente på 0,5 procent.

Rentehoppet gør det mærkbart dyrere at købe bolig. Den højere rente på et 30-årigt fastforrentet lån uden afdrag betyder, at det i dag er cirka 1.000 kroner dyrere om måneden at låne en million kroner i forhold til for bare et år siden, viser beregninger fra Arbejdernes Landsbank.

I særligt de dyre områder i for eksempel København, hvor boligkøberne ofte skal låne flere millioner kroner for at købe hus eller lejlighed, kan det betyde, at de får nej i banken og må kigge efter noget billigere, siger Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank.

Skal man eksempelvis låne tre millioner kroner i dag med et fastforrentet afdragsfrit lån, skal man betale omkring 36.000 kroner mere om året i ydelse på lånet end for bare et år siden.

»Det er selvfølgelig noget, der kan mærkes. Nogle boligkøbere må kigge sig om efter noget mindre eller en anden beliggenhed, end de måske drømte om,« siger Brian Friis Helmer.

Rentestigningen vil isoleret set påvirke boligpriserne negativt. Men der er så meget, der trækker i den anden retning, at Arbejdernes Landsbank trods de stigende renter forventer, at huspriserne vil stige med cirka tre procent i år og lejligheder med to procent.

»Rentestigningerne lægger en bremser på stigningerne i boligpriserne. Men vi står lige nu i et buldrende økonomisk opsving, hvor indkomsterne stiger, og det trækker samlet set priserne op.«

Det er på bare et år blevet cirka 1.000 kroner dyrere om måneden at låne en million kroner til et boligkøb med et afdragsfritlån med fast rente. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Det er på bare et år blevet cirka 1.000 kroner dyrere om måneden at låne en million kroner til et boligkøb med et afdragsfritlån med fast rente. Foto: Thomas Lekfeldt

De stigende renter behøver ikke være dårligt nyt for de eksisterende boligejere.

Boligejere, der i dag har et fastforrentet lån med en rente på 0,5 procent, har nemlig mulighed for at lave en såkaldt opkonvertering til et lån med en rente på 2,5 procent. Fidusen er, at boligejeren med den manøvre kan skære en ordentlig låns af restgælden.

Beregninger, som Jyske Bank har lavet for Berlingske, viser, at en boligejer, som optog et lån på to millioner kroner i oktober 2020 med en rente på 0,5 procent, kan skære knap 250.000 kroner af restgælden i et hug ved konvertere til et 2,5 – procentlån med fast rente.

Der er imidlertid tale om en spekulativ og risikabel manøvre, betoner Brian Friis Helmer overfor B.T.

Det nye lån med en højere rente er nemlig på den lange bane dyrere end lånet med en rente på 0,5 procent, som boligejeren kom fra.

Hvis boligejeren skal score en gevinst på opkonverteringen, kræver det, at renten falder igen inden for en kortere årrække. Så vil boligejeren nemlig kunne omlægge sit lån igen til en lavere rente og samtidig have barberet en stor bid af restgælden. Hvis renten ikke falder igen, hænger man på det dyrere lån.

»Man skal gøre op med sig selv, om man vil løbe den risiko og tænke sig godt om. Det har et spekulativt element i sig, og derfor ser vi heller ikke så mange opkonverteringer,« siger Brian Friis Helmer.

Arbejdernes Landsbank forventer ovenpå det pludselig rentehop svagt stigende renter i 2022.