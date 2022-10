Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tusindvis af danske boligejere vil i det nye år vågne op til gedigne økonomiske tømmermænd, som ikke lader sig slå ned af en Bloody Mary.

Boligejere med de helt korte flekslån med navne som F-kort og Kort Rente, der får ny rente hvert halve år, kan nemlig set frem til et gevaldigt rentehop efter nytår.

Det bliver konsekvensen af, at Den Europæiske Centralbank, ECB, torsdag for anden gang i år hævede renten med 0,75 procentpoint til nu 1,5 procent.

Renteforhøjelsen er dårligt nyt for de boligejere, der har lån med helt kort rentebinding, skriver chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malthe-Thagaard, i en kommentar og tilføjer:

»De skal forberede sig på et rentehop til nytår.«

ECBs renteforhøjelse slår ifølge Sune Malthe-Thagaard direkte igennem på F-Kort-lån.

Han forventer, at ECB vil sætte renten yderligere op de kommende måneder for at tæmme den høje inflation i euroområdet

»Det er ikke slut,« lyder det fra Sune Malthe-Thagaard.

Stigende renter kan presse boligejere. Foto: Bo Amstrup Vis mere Stigende renter kan presse boligejere. Foto: Bo Amstrup

Hos Totalkredit landede renten ved det seneste rentefornyelse i sommer på 0,7 procent på et F-kort-lån.

Nu forventer Totalkredit, at renten vil lande på omkring 2,8 procent ved rentefornyelsen til januar.

»Boligejere med F-kort-lån kan dermed se frem til at skulle klare en rentestigning på over to procentpoint. Det er ganske markant for et lån, der indtil i år har ligget med negative renter i årevis,« lyder det fra Sune Malthe-Thagaard.

Hos Nykredit forventer man imidlertid, at den korte rente vil lande på omkring 2,25 procent i januar, mens Nordea Kredit forventer, at den korte rente vil lande på 2,30 procent i januar.