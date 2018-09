To stykker toast. En halv avocado. Lidt feta-ost. En skive citron og lidt salt. Denne byg-selv-toast måtte australske Jess McGuire betale 82,50 kroner for på en cafe i Melbourne.

»For de penge, tror jeg, jeg ville foretrække at lave retten selv,« siger den dybt forundrede cafe-kunde til News.com.au.

Mediet tog kontakt til Jess McGuire efter at hun havde postet et billede af den minimalistiske morgenmadstallerken på Instagram.

'Jeg er ikke sikker på, at I nogensinde kommer til at forstå, hvor irriteret, jeg var, da jeg i dag fik serveret denne såkaldte 'avocado-toast med feta' morgenmad, som kostede 18 australske dollar (82,50 kroner). 'Den er ret ufærdig, er den ik?', sagde jeg tørt til tjeneren, hvorefter hun smilede entusiastisk og nikkede,' skriver Jess McGuire på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram I’m not sure you guys will ever fully understand the level of annoyance I felt being handed this alleged ‘avocado toast with feta’ breakfast that cost $18 today. “Pretty deconstructed, isn’t it?” I dryly remarked to the waitress, to which she smiled enthusiastically and nodded. What fucking next, being handed an avocado seed and told to farm the land and grow my own crop over several years before returning to the cafe to finally enjoy my breakfast? *breathes deeply* I’m fine I’m fine this is fine eighteen dollars what a privilege there goes the dream of a mortgage lol the boomers were right Et opslag delt af Jess McGuire (@smuguire) den 15. Sep, 2018 kl. 7.18 PDT

'Hvad bliver det næste? At få overrakt en avocado-sten og få at vide, at man skal dyrke sine egne afgrøder over flere år, før man vender tilbage til caféen og endelig kan nyde sin morgenmad?,' fortsætter hun.

På Instagram deler mange Jess McGuires vrede over, at Melbourne-caféen Kettle Black tager sig så godt betalt for så lidt - og så ufærdigt.

'Jeg er rasende på dine vegne,' skriver en bruger.

'De kunne end ikke tilføje den anden halvdel af avocadoen for 18 dollar?, skriver en anden indigneret.

Vis dette opslag på Instagram It was hard to know which emotion to go for with my avocado selfie - anger? Hurt? Disappointment? Questioning self and life decisions to led me to this point? - but I’ll let News.com.au decide what best does my epic story justice. Just know that the inclusion of a photo of me holding an avocado and hamming up the emotion was a NON-NEGOTIABLE part of my tell all. #deconstructedavocadoontoastgate Et opslag delt af Jess McGuire (@smuguire) den 16. Sep, 2018 kl. 8.35 PDT

Overfor News.com.au forklarer Jess McGuire, der arbejder som freelance-journalist og radiovært, at retten var 'sjov, men latterlig'.

Kritikken kommer bag på cafémanager Tim James. Han fortæller, at retten har set sådan ud lige siden Kettle Black åbnede for fire år siden - og har været vældig populær blandt kunderne.

»Man kan ikke tilfredsstille alle. Vi kan lave noget om, hvis kunderne ikke er tilfredse, men vi har serveret den (avocado-toasten, red.) på den måde i fire år, og det er en af de mest bestilte retter på menukortet,« siger Tim James til News.com.au.

Jess McGuire har ikke klaget over sin byg-selv-toast i restauranten.