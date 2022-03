Mandag eftermiddag gik 24-årige Asger Neerup-Andersen til tasterne i ren og skær frustration over noget så aparte som lokumsrulle.

24 timer senere var han gået viralt.

Det opslag, der nu breder sig som en steppebrand på Facebook, og som på under 24 timer havde fået over 4.000 reaktioner og mere end 4.200 kommentarer, skrev han på Fitness Worlds Facebook-væg.

Her beklagede han sig over en yderst ubehagelig oplevelse på Fitness Worlds toilet i Roskilde, hvor han havde lavet stort.

Som man nu gør, når man har været en tur på toilettet, tørrede han sig bagi.

Og det var mildest talt en ubehagelig oplevelse.

Papiret var ikke ligefrem blødt, og det fik Asger Neerup-Andersen til at sende en gevaldig opsang i retning af Fitness World, hvor han beskrev toiletpapirets ubehagelige beskaffenhed.

»Toiletpapir som de fleste indenfor håndværkerfaget ville kalde sandpapir, der står på grænsen til at være i den lidt finere klasse, måske vandslibepapir,« skriver Asger i sit opslag, hvor han også spørger til, hvorfor papiret til at tørre hænder er blødere end toiletpapiret.

Asger er ikke tilfreds med Fitness Worlds toiletpapir Vis mere Asger er ikke tilfreds med Fitness Worlds toiletpapir

Og det er altså en opsang til Fitnessworld, som for alvor har givet genlyd.

Tusinder af danskere har delt opslaget, og forbløffende mange i kommentarfeltet beskriver, at de selv har haft ubehagelige oplevelser med det, tilsyneladende noget ru, toiletpapir hos Fitness World.

Mange skriver sågar, at de har gjort Fitness World opmærksom på, at det ikke er specielt rart at tørre sig på deres toiletter.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Fitness World, men de var ikke vendt tilbage, da denne artikel blev publiceret.

Har du også været udsat for ubehageligt toiletpapir uden for hjemmets fire vægge?

Til gengæld har en medarbejder hos Fitness World reageret på opslaget. En person hos Fitness World ved navn Malou skriver, at hun anerkender, at det ikke er fedt at tørre sig med toiletpapir, der minder om sandpapir, og:

»Jeg charmerer mig lige ind hos indkøbsafdelingen og håber på, at vi kan få opgraderet vores udbud, så vi fremover kun straffer vores medlemmer under træning. Ha’ en skøn dag. Bedste Hilsner Malou/ Fitness World. Ps. Håber, din bagdel er klar til træning igen.«

Asger Neerup-Andersen håber helt reelt, at opslaget kan føre til forandringer hos Fitness World.

»Jeg går sjældent på toilettet offentligt, og jeg prøver at undgå det hos Fitness World, fordi det er en lidelse i sig selv. Jeg håber, at Fitness Worlds indkøbsafdeling vil budgettere med noget bedre toiletpapir,« siger han til B.T.