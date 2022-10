Lyt til artiklen

Mælkeprisen er på himmelflugt – og Arla skal fra den kommende uge betale mere for landmændenes leverancer af mælk.

Det skriver Finans.

Afregningen med landmændene stiger i næste uge med 11,2 øre per liter til 4,26 kroner, hvilket er det højeste niveau nogensinde. Siden 2021 er Arlas mælkeafregning steget med 79 procent.

»Forhøjelsen af mælkeafregningen er drevet af stigende salgspriser på mærkevarer og private labelprodukter til både detailhandlen og foodservice (hoteller, restauranter etc., red.). Samtidig har den høje dollarkurs øget værdien af de varer, vi eksporterer ud af EU,« siger Thomas Carstensen, direktør for råvarehandel hos Arla Foods, til Finans.

Men selvom Arla skal betale mere, slipper kunderne for at betale mere.

Arlas pressechef afviser således over for B.T., at det vil få mælkeprisen til at stige ude i butikkerne.

Priserne i supermarkederne er nemlig sat ud fra årsforhandlinger.

Og derfor har mælkeafregningen til landmændene ikke indflydelse på mælkepriserne. Det er i hvert fald ikke noget, som Arla har direkte indflydelse på, lyder det.

Selvom mælkepriserne ikke stiger for nu, så er der andre varer, der gør som følge af inflationen.

