Arla er havnet i lidt af et stormvejr, efter de for nylig skiftede en del af emballagen på et af deres produkter. På den populære Cultura Yoghurt Mini havde firmaet nemlig valgt at skifte den lille plastikske ud med en af pap.

Men det skulle de aldrig have gjort.

På Trustpilot haglede det ned med kritik over papskeen, der på ingen måde faldt i god jord ved forbrugerne. Ikke fordi forbrugerne var imod Arlas forsøg på at mindske plastik i deres emballage, men fordi skeen simpelthen ikke virkede.

'Umulig at bruge.', 'Umulig at samle.' og 'Hvor blev hjernen af'. Lyder det fra de kritiske forbrugere.

Forbrugerne kan dog ånde lettet op nu. Arla fortæller nemlig til B.T., at de har tænkt sig at skifte skeen ud:

»Vi er helt klar over, at denne første version af skeen bestemt ikke er perfekt. Det har vores forbrugere gjort os tydeligt opmærksomme på, og derfor har vi for et par dage siden besluttet at udfase papskeen igen,« siger Åse Andersson, pressechef ved Arla.

Grunden, til den oprindelige plastikske overhovedet blev udskiftet med den omtalte papske, var noget så simpelt som lovgivning:

»Vi har introduceret en papske i vores produkter på grund af ny lovgivning, der træder i kraft i 2021, og som betyder, at alle engangsplastikskeer skal erstattes i et skridt på vej mod mere bæredygtig emballage,« siger Åse Andersson.

Forbrugerne er sure på Arla. Foto: Trustpilot. Vis mere Forbrugerne er sure på Arla. Foto: Trustpilot.

Det betyder også, at Arla er tvunget til at udvikle en ny version af papskeen, da de ikke kan gå tilbage til plastikskeen:

»Vi arbejder på en betydeligt bedre ske, som kan være klar, når lovgivningen træder i kraft. Der står stadig enkelte produkter med papskeen på hylderne, men om 1-2 uger vil den være væk,« siger Åse Andersson.