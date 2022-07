Lyt til artiklen

De fleste har nok bemærket, at fødevarepriserne er røget i vejret på det seneste.

Men i næste uge kommer prisen på mælk til at nå sit højeste niveau nogensinde, skriver Finans.

For ifølge mediet hæver Arla deres mælkeafregning til de danske landmænd, som ejer mejerigiganten, på grund af de stigende salgspriser forårsaget af ikke mindst svigtende mælkeproduktion i Europa, Nordamerika og New Zealand.

Nærmere bestemt hæves disse andelshaveres betaling på mælkeleverancerne med 7,4 øre per liter, så afregningsprisen kommer op på 4,08 kroner literen foruden tillæg og lignende.

Med stigninger på 72 procent det seneste halvandet år, er mælkeafregningen dermed på sit højeste nogensinde.

For landmændene har samtidig haft stigende udgifter til produktionen.

Men ifølge Finans må mejeripriserne i vores del af verden forventes at have nået et toppunkt.

For Arla advarede allerede imod for et halvt år siden, at prisstigningerne ville begynde at gå udover forbruget, og det ser man altså nu på de europæiske råvarebørser.