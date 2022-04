Polen og Bulgarien har fået lukket for den russiske gashane.

Og hvis Putin og co. vælger at lukke for gassen til Danmark, så er der nogle virksomheder, der bliver ramt først og kan få problemer med produktionen.

Det fremgår af en oversigt fra Energinet.

Oversigten viser, at omkring 60 danske virksomheder er såkaldte 'ikkebeskyttede kunder', som af tilfælde af en gasforsyningskrise ikke har garanti for at få dækket deres gasbehov.

Blandt de danske firmaer, der bliver berørt, er der blandt andet Arla, Danish Crown, Novo Nordisk, Dansk Shell, Carlsberg og Royal Unibrew.

De virksomhedsnavne som Energinet har udpeget som 'ikke-beskyttet', er virksomheder, der har et naturgasforbrug på over 2,6 millioner kubikmeter årligt og tæller over 60 steder i Danmark.

Til sammenligning estimerer energiselskabet OK, at et gennemsnitligt parcelhus i Danmark har et naturgasforbrug mellem 1.400 og 2.000 kubikmeter naturgas.

Isolationsvirksomheden Rockwool er også en af de virksomheder, der først bliver ramt af manglen på gas, trods melding om, at de bliver i Rusland.

Rockwool har tidligere meldt, at de er en af de få vestlige virksomheder, som har valgt at fortsætte driften af sine fire fabrikker i Rusland og dermed ikke følge trop som mange andre.

En anden af de berørte virksomheder, der står på Energinets liste, er Karup Kartoffelmelfabrik i Midtjylland.

De er dybt uafhængig af gas, forklarer administrerende direktør Vagn Nielsen til Finans.

»Vi arbejder på en plan B, men vi har ikke en lige nu. På det tidspunkt, der bliver drejet på gashanen i vores nuværende situation, så ligger vi helt stille. Vi arbejder med en råvare, der enten bliver brugt eller fordærver, så det er klart, at vi arbejder stærkt,« siger han.

B.T. har forsøgt at kontakte flere af de pågældende virksomheder, men det har ikke været muligt at få en kommentar.