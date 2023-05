Omkring 330 medarbejdere på Bornholms største industrivirksomhed nedlagde tirsdag deres arbejde.

Onsdag fortsætter arbejdsnedlæggelsen. Det skriver TV 2 Bornholm.

Det er de ansatte på industrikoncernen Jensen Denmark, der hører til i Rønne, der har valgt at strejke.

Tirsdag kunne DR oplyse, at de omkring 330 ansatte valgte at strejke, mens deres fagforeninger Dansk Metal og 3F er i gang med at forhandle om lokale lønaftaler.

Onsdag har de ansatte medlemmer af Dansk Metal valgt at fortsætte arbejdsnedlæggelsen, efter der er blevet afholdt et kort fagligt møde, skriver TV 2 Bornholm.

Ingen har ønsket at udtale sig om beslutningen, lyder det.