Tirsdag eftermiddag er der landet et amerikansk nøgletal, der er godt nyt for de danskere, der skal optage et boliglån.

Sådan lyder det fra Lisette Rosenbeck Christensen, der er seniorøkonom i Arbejdernes Landsbank.

Mange danske boligejere har nemlig været indirekte påvirket af den høje inflation og kraftige rentestigninger i USA.

Men dugfriske inflationstal fra USA er en positiv overraskelse, idet tallet endte på 3,2 pct. mod ventede de ventede 3,3 pct.

»De kraftige renteforhøjelser siden sidste år har bidraget til at sende renten på et fastforrentet lån op fra 2 pct. sidste år til 5 pct. i dag. Den faldende inflation og udsigt til pause i renteforhøjelserne har givet mere ro på rentesituationen,« skriver hun i en kommentar.

Euroinvestor har ringet til hende for at få hende til at uddybe, hvordan dagens friske inflationstal påvirker de danske boligejere.

»Markedsreaktionen lige nu er, at de lange statsrenter falder. Det kan på den korte bane kommer til at sætte sig i kurserne på de danske fastforrentede realkreditlån, så vi kan nok forvente at se lidt bedre kurser i de kommende dage,« siger Lisette Rosenbeck Christensen og tilføjer, at det særligt har betydning for dem, der skal ud og optage et boliglån:

»Vi har nu haft et 5-procentlån i omkring et års tid, hvor kursen har ligget og svinget lidt. Vi har set en marginal forbedring på kursen gennem de seneste dage - altså at man får et mindre kurstab, hvis man skal optage et lån.«

Hun vurderer, at de lange renter er nær toppen i denne omgang. Det betyder også, at hun venter, at den amerikanske centralbank, Fed, holder renten i ro på det næste rentemøde i midten af december.

»Dagens inflationstal lander indenfor skiven af forventningen. Det bør derfor heller ikke rokke markant på næste træk hos den amerikanske centralbank.«