Selv om meget kan virke dystert og gråt i disse coronakrise-tider, er der også lyspunkter, der kan frembringe et lille smil.

Tag bare den aprilsnar, supermarkedskæden Lidl lancerede onsdag morgen, og det efterspil, aprilsnarren har fået.

Kæden lagde en tekst op på Facebook med et billede af et par klipklapper med et Lidl-logo på.

I teksten stod der, at hvis man kom ned i butikken og handlede iført de såkaldte ’Lidl-lapper’, ville man få 20 procent rabat på sine varer.

En lille aprilsnar i en mørk tid. Men så stak det af.

Interessen for de falske Lidl-lapper var nemlig forbløffende stor.

»Allerede fra morgenstunden kunne vi se, at det gik løs. Mange havde selvfølgelig opfattet, at det var en aprilsnar, men der var rigtig stor interesse,« siger Morten Vestberg, kommunikationschef for Lidl.

På Facebook alene har aktiviteten været enorm.

Opslaget med aprilsnarren har fået mere end 5.000 reaktioner og næsten 2.000 kommentarer.

Så nu tager Lidl konsekvensen.

»Nu producerer vi de her Lidl-lapper. Det bliver ikke noget, man kan købe, det bliver noget med, at kunderne kan vinde dem i en form for konkurrence. Vi har også tænkt os at lade kunderne få indflydelse på, hvordan designet skal være,« siger Morten Vestberg.

Den anden del af aprilsnarren – hvor man kan få 20 procent rabat på sine varer, hvis man kommer og handler iført Lidl-lapperne – bliver dog trods alt ikke til noget.

»Der må vi fastholde, at det var en joke. Men lad os nu se, om ikke der kommer noget med i den her konkurrence, hvor man måske også får noget andet med, hvis man vinder sådan et par Lidl-lapper,« siger Morten Vestberg.

Hos Lidl har det været positivt at opleve, at så mange kunder har fået et grin over kampagnen.

»Vi laver en aprilsnar hvert år, og det er klart, at vi tænkte over, om det nu også var det rigtige i år. Men det synes vi, det var,« siger Morten Vestberg:

»Vi har fået mange tusinde positive tilbagemeldinger, og det har været rart at være med til noget, der kan få folk til at smile lidt i den her tid.«