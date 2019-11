Apple lancerede fredag langt om længe streamingtjenesten Apple TV+, men i stedet for den sædvanlige hyldest og fanfare, der ofte følger Apple-lanceringer, har modtagelsen denne gang været anderledes brutal.

Flere anmeldere rundt omkring i verden sabler mere eller mindre tjenesten - og dens store seriesatsning, The Morning Show - over i to.

Vi starter hos det amerikanske magasin Rolling Stones, som helt overordnet kommer med en sønderlemmende karakteristik af Apple TV+.

I en anmeldelse af tv-serien The Morning Show – som har stjernerne Reese Witherspoon, Jennifer Aniston og Steve Carell på rollelisten – saver anmelderen Apple TV+ i sin helhed over:

’Tjenesten tror måske, at dens fortællinger er anderledes end alle andres, men det er de ikke. De er heller ikke godt nok fortalt til at kompensere for det. Serien og tjenesten behøver ikke eksistere, og på nuværende tidspunkt retfærdiggør intet tjenestens eksistens'.

Så er stilen ligesom lagt.

Langt de fleste medier beskæftiger sig mere konkret med serien The Morning Show, og selvom medier som The Guardian og Vanity Fair er ret positivt stemt, er tonen for det meste noget nær grov blandt andre medier.

Hos The Hollywood Reporter kalder anmelderen seriens første afsnit ’brutalt kedeligt’ og undrer sig over, at Apple starter så svagt.

Hos CNN lyder dommen ’ikke imponerende’.

Hos Variety erklærer anmelderen sig overrasket over, at serien er ’forbløffende under niveau’, ligesom han undrer sig over, at Apple har nøjes med at lancere noget, der står så svagt i så hårdt et streamingmarked.

Hos Washington Post stempler man serien som ’selvhøjtidelig’ og mener derfor, at ’den ender som en skraldebil fyldt med klicheer’.

Også i Danmark har et par anmeldere også kastet sig over tjenesten.

B.T. talte fredag med redaktør på Flatpanels.dk, Rasmus Larsen, og han var især uimponeret over, at der kun lå otte titler på Apple TV+, da den blev lanceret.

Han kaldte tjenesten som helhed ’tynd’ og sagde så:

»Apple plejer at overraske positivt, men det her er en skuffelse. Det er ikke noget godt indtryk, man sidder tilbage med.«

Også Politiken har haft fingrene nede i Apple TV+.

Her er det igen helt specifikt serien The Morning Show, som anmelder Joakim Grundahl har set.

Han starter positivt og kalder det noget af det bedste tv, han længe har set.

Her stopper de rosende ord så også.

I takt med at anmelderen oplever flere og flere Apple-produkter spille en rolle i serien, bliver tonen stadig mere hård.

Han afslutter anmeldelsen med at give én stjerne:

»Med deres nye streamingtjeneste er Apple gået ind på streamingmarkedet for at blive en mediegigant i underholdningsindustrien.«

»Og det gør de så med en serie, der helt skamløst fremstiller Apple som et værn mod mediegiganter, der lever af underholdning.«

»Man føler sig ekstremt manipuleret, og det er chokerende, at Apple tror, at vi ikke ser det.«