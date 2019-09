Den amerikanske teknologigigant forventes klar med tre nye modeller af deres iphones samt en efterfølger til dets iPhone XR.

Sådan lyder meldingen fra nyhedsbureauet AFP forud for, at Apple tirsdag ventes at præsentere nyt i Cupertino i Californiaen.

Flere medier beretter om en Pro opgradering til firmaets Iphone XS og Iphone XS Max, samt en efterfølger til dets Iphone XR.

Tirsdag ventes Apples topchef, Tim Cook, også at kunne præsentere iPhones med større og bedre kameraer.

Fans håber formodentlig også på, at Apple vil kunne fortælle nyt om dets Apple Watch og AirPods - heriblandt trådløs opladning til for eksempelse dets AirPods.

Der har samtidig været forlydende om, at der vil blive præsenteret et bedre batteri samt en farveopgradering til de nye iPhones.

Forventningen er samtidig, at computerkæmpen i højere grad vil fokusere på abonnementer og online-indhold.

Der er melding om, at Apple gerne vil lancere en en tv-streaming-service - især inden konkurrenten Disney lancerer et nyt streaming-produkt i November, beretter Yahoo.

Det er samtidig forventningen, at Apple lancerer dets gaming-satnings Apple Arcade i slutningen af året.

I 2018 solgte Apple helt op mod 19 millioner Mac-produkter, der er inklusiv Apples bærbare computere.

Virksomheden solgte 218 millioner iPhones, skriver Reuters.

Apple og Samsung stod fra april til juni hver især for godt 40 procent af smartphonesalget herhjemme, viser tal fra analysehuset IDC,