Så skete det endelig: Giganten Apple trådte fredag officielt ind på streamingmarkedet med tjenesten Apple TV+.

Efter flere år med rygter, hype og stjernebesat optakt kunne streamingfans i 100 lande logge ind og se, hvad Apple har at byde ind med. Og det var faktisk ikke meget – i stedet leverede Apple noget, der lignede en fuser.

Sådan lyder det i hvert fald fra Rasmus Larsen, redaktør på Flatpanels.dk.

Sølle otte titler lå der på tjenesten, da den åbnede op for kunderne fredag morgen.

Nogle af serierne havde sågar kun tre ud af 10 afsnit klar til brugerne.

»Det er meget tyndt, det Apple har lanceret, og i virkeligheden virker det lidt som om, at de måske skulle have ventet et halvt år med at gå i luften med den her tjeneste,« siger Rasmus Larsen, efter han har brugt fredagen på at dykke ned i Apple TV+:

»Apple plejer at overraske positivt, men det her er en skuffelse. Det er ikke noget godt indtryk, man sidder tilbage med.«

I amerikanske medier har modtagelsen også været noget lunken.

Der er enorme forventninger til Apple TV+. Foto: NOAH BERGER

Eksempelvis glimrer Oprah Winfreys program ved sit fravær.

De store titler - og flagskibe for tjenesten - ’See’ og ’The Morning Show’ har fået en hård medfart af anmelderne.

Apple har meget lang vej hjem, hvis tjenesten på nogen måde skal lege med de store drenge som Amazon Prime, HBO, Netflix og Disney.

»Lige nu vil det være synd at kalde det her en konkurrent til Netflix eller nogle andre større spillere,« siger Rasmus Larsen:

»Da vi fik Netflix til Danmark, var der ret mange interessante aspekter at dykke ned i. Det er der sådan set ikke hos Apple.«

Positive aspekter er der dog også:

»Du kan ikke sætte en finger på lydkvaliteten, billedkvaliteten eller den generelle kvalitet af produktionerne. Og selve tjenesten virker flot og indbydende,« siger Rasmus Larsen:

»Men indholdspaletten er et problem lige nu. Der er simpelthen for lidt indhold, og der er alt for lidt variation.«

Han råder danskerne til at tage det roligt med tjenesten.

»Der er syv dages prøveperiode, og jeg er lige ved at sige, at man kan nå at se alt indholdet på tjenesten på de syv dage, så det kan man eventuelt udnytte,« siger Rasmus Larsen:

»Selvfølgelig kan man ikke dømme tjenesten ude efter én dag.«

»Den bliver bygget langsomt op, og det kan blive godt på sigt. Jeg siger bare: Man behøver ikke have travlt med at komme ind på tjenesten lige nu. Man kan lige så godt vente, til der er lidt mere.«