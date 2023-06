Den er at finde i lommen hos mange danskere og er en fast del af hverdagen.

Og til efteråret kommer Apple med en gedigen opdatering af AirPods Pro 2, som får stor betydning.

Det skriver mobilsiden.dk

Med opdateringen kommer der også nye funktioner, nemlig Adaptive Audio, Personalized Volume og Conversation Awareness.

De fleste, som ikke er helt inde i stoffet, vil nok sidde og studse lidt over, hvad opdateringerne egentlig betyder for dig som forbruger.

Kort sagt: Bedre lyd.

Den første funktion, Adaptive Audio er en lyttefunktion, der går ind og dynamisk blander Adaptiv transparent lyd og ANC baseret på dine omgivelser.

Helt automatisk vil den så skifte mellem de to indstillinger for at give den bedste oplevelse, hvor end du er.

I sammenspil med Adaptive Audio vil Personalized Volume bruge maskinlæring til at forstå forholdene i dine omgivelser. Samtidig vil den også lære og forstå brugerens lyttepræferencer over tid, så funktionen kan finjustere oplevelsen af musikken automatisk.

Samtidig vil der også komme en opdatering i forbindelse med samtaler.

Conversation Awareness skruer ned for musikken og op for stemmerne fra personer foran brugeren.

Oveni vil al baggrundsstøj reduceres, så snart man begynder at tale.

Apple har for nylig udvidet kataloget endnu en gang.

Det ligner mest af alt et par forvoksede skibriller.

Men Apple-topbossen Tim Cook havde svært ved at skjule sin begejstring ved selskabet største produktlancering i et årti.

Navnet er Apple Vision Pro.

Og det er en såkaldt AR-brille – hvori man altså se og bruge eksempelvis apps på den indbyggede skærm, mens man samtidig passer sine almindelige gøremål.

Og du kan få den til den nette pris af 25.000 kroner.