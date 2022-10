Lyt til artiklen

Alt stiger i pris i disse dage, og nu gælder det udsagn så også for Apple.

Tirsdag har mastodonten varslet prisstigninger fra dags dato.

Det skriver Flatpanels.dk.

Apple TV+ stiger fra 39 kroner om måneden til 59 kroner om måneden og fra 399 kroner om året til 499 kroner om året.

For en enkelt person stiger Apple Music fra 99 til 109 kroner om måneden, mens et familieabonnement stiger fra 149 til 169 kroner om måneden.

For en enkelt person stiger Apple One fra 135 til 159 kroner om måneden, mens et familieabonnement stiger fra 185 til 219 kroner om måneden.

Apple forklarer via en talsperson, at stigningen for musik skyldes en stigning i licensomkostninger.

Om prisstigningen på streamingtjenesten Apple TV+ lyder det:

»Vi introducerede Apple TV+ til en meget lav pris, fordi vi startede med kun få serier og film. Tre år senere er Apple TV+ hjemsted for et omfattende udvalg af prisvindende og bredt anerkendte serier, spillefilm, dokumentarfilm og børne- og familieunderholdning fra verdens mest kreative historiefortællere.«